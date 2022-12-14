度過最危險？譚德塞：明年有望解除新冠、猴痘緊急狀態

世衛祕書長譚德塞14日表示，自己希望「明年某個時候，新冠疫情不再被視為全球緊急事件」。（歐新社）

世衛 祕書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示自己希望「明年某個時候，新冠疫情 不再被視為全球緊急事件」。

路透報導，譚德塞在瑞士日內瓦舉行的記者會上提到「我希望這種自3年前在中國武漢爆發、已造成超過660萬人死亡的流行病將在明年某個時候不再被列為『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC）」。

此外，譚德塞認為現在世界各國已經學到教訓，知道如何「迅速應對突然爆發的疫情」，更提到世衛緊急事件委員會將於明年1月開會討論「是否結束新冠被列為『國際關注公衛緊急事件』的狀態」，但仍強調「病毒不會就此消失、它會一直存在，各國都需要學習應對新冠等其他呼吸道疾病」。

世衛專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）被問及結束PHEIC所需條件時表示「還有更多工作要做」，世衛緊急事務主任萊恩（Mike Ryan）也補充稱「如果有大量人口尚未接種疫苗，那麼全世界還有很多工作要做」。

至於另一疾病「猴痘」（Monkeypox）本於今年7月被列為國際關注公共衛生緊急事件，但根據世衛12日的數據，目前全球110國共通報8萬2621起病例、另有65人死亡，代表死亡率較低、明年也有望結束其緊急狀態。