我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

WHO：90%人口一定程度新冠免疫 但結束時機未到

編譯中心／綜合3日電
WHO秘書長譚德塞2日說，估計全球現在至少有90%的人口對COVID-19有一定程度免疫力，原因是染疫過或接種疫苗。圖為遊客戴口罩參觀東京淺草寺。(美聯社資料照片)
WHO秘書長譚德塞2日說，估計全球現在至少有90%的人口對COVID-19有一定程度免疫力，原因是染疫過或接種疫苗。圖為遊客戴口罩參觀東京淺草寺。(美聯社資料照片)

世界衛生組織（WHO）今天估計，全球現在有90%的人口對COVID-19具一定程度抵抗力，但還不到能宣告疫情緊急階段結束。

中央社引述法新社報導，世衛秘書長譚德塞說，防疫鬆懈讓新變異株有機可趁，進而將取代全球流行的Omicron。

譚德塞說：「世衛估計，全球現在至少有90%的人口對SARS-CoV-2病毒有一定程度免疫力，原因是先前染疫過或接種過疫苗。」

世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。...
世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。（路透）

他告訴媒體：「距離能夠說『這場疫情的緊急階段已經結束』又更近了，但時機還沒到。」「因為監控、採檢、基因定序與疫苗接種鬆懈，持續為可能造成大量死亡的新高關注變異株創造完美條件。」

譚德塞指出，上周是世衛宣布Omicron為COVID-19疫情高關注變異株屆滿一周年。Omicron現身後席捲全球，傳染力比前一變異株Delta更強。

譚德塞說，現在有500多種傳染性高的Omicron子系流竄，這些變異株都能輕易避開體內增強的免疫系統，即便引發的病情往往不如先前的變異株嚴重。

各國向世衛通報的死亡病例累計達660萬例，確診病例累計達6億4000萬例，但世衛表示這數據被大幅低估，沒有反映出真實病例數。

譚德塞說，上周記錄到8500多人感染新冠肺炎死亡，「隨著疫情邁入第3年，我們已經有那麼多工具可以預防感染與拯救性命，這樣的數字無法令人接受」。

世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。...
世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。（路透）

譚德塞 世衛 疫情

上一則

美國要求配合制裁中國 荷蘭經濟大臣：我們不應太天真

下一則

AI製圖「摩斯漢堡」像長滿青苔 網笑翻：盆栽嗎？

延伸閱讀

越南人口飆億 估明年4月迎第1億名公民

越南人口飆億 估明年4月迎第1億名公民
世衛：全球9成人口具免疫 但未到新冠疫情結束

世衛：全球9成人口具免疫 但未到新冠疫情結束
新冠亞型變異株BQ.1傳播力強 巴西病例增加

新冠亞型變異株BQ.1傳播力強 巴西病例增加
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目