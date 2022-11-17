日本疫情進入第8波 新增病例連2周居全球之冠

日本確診病例在11月7日到13日共新增50萬3766例，較前一周增加約25%，連2周居全球之冠。（新華社）

日本 專家認為全國已進入第8波COVID-19疫情 。根據世界衛生組織（WHO）最新疫情統計，日本在11月7日到13日共新增50萬3766例確診病例，較前一周增加約25%，連2周居全球之冠。

據日本共同社報導，韓國以單周新增35萬例確診病例居第2、美國以28萬例排名第3。在新增死亡病例部分，美國以單周2323例居冠、日本以552例次之、俄羅斯以436例排名第3、中國以410例排第4名。

全球單周新增確診病例先前呈現持續減少趨勢，但這次較前一周略微增加2%。由於北半球將進入冬季，民眾待在密閉空間的機會增加，世衛 組織呼籲徹底採取確保通風良好及保持社交距離等基本防疫對策。

富士新聞網報導，日本醫師會11月16日舉行例行記者會，面對日本各地新冠疫情又起，日本醫師會常任理事釜萢敏說：「不得不認為新一波（第8波）疫情已經開始」。

釜萢說，有關疫情流行的「波」並沒有明確定義，在過去疫情流行期間，若新增確診病例降到最少之後再開始增加，「大多被認為是新一波疫情的開始」。

因此，他說，今年10月11日的新增確診病例減少，後來開始持續增加，「認為出現新一波疫情應是適當的」。

日本政府厚生勞動省表示，全國11月16日共新增10萬7186例確診病例，連續兩天新增逾10萬例。東京都也連續2天新增逾萬例。