他新冠確診長達411天 英研究團隊終於「找到解藥」

新冠病毒仍在全球肆虐。（路透）

英國 研究團隊今天宣布，他們透過分析COVID-19患者體內特定病毒遺傳密碼，成功治癒一名染疫長達411天的男性患者。

法新社報導，持續感染COVID-19常發生在少數免疫系統衰弱的患者身上，這與長新冠後遺症（Long COVID）或重複感染不同。

倫敦蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）感染科醫師史奈爾（Luke Snell）表示，這些免疫系統衰弱的染疫個案可能在數月或數年內持續檢驗出陽性，感染情形難斷根。

史奈爾告訴法新社，持續性感染可能構成嚴重威脅，因為約半數患者仍持續出現像是肺炎等症狀，關於這種情況還有很多未知數。

一篇發表在國際期刊「臨床傳染病」（Clinical Infectious Diseases）的最新研究中，倫敦蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金和倫敦國王學院（King's College London）研究團隊描述他們如何協助染疫達逾13個月的59歲男子戰勝病魔。

這名男子因腎臟移植導致免疫系統衰弱，2020年12月感染COVID後，直到今年1月都持續檢測 出陽性結果。

為釐清男子是重複感染還是持續性感染，研究團隊使用奈米孔定序技術進行快速基因分析，檢測結果在短短24小時內就出爐，發現這名男子感染早期的B.1變異株。

這種變異株在2020年底為主要流行株，後來被更新的變異株取代。

正因男子帶有這種早期的變異株，研究團隊給他美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）的casirivimab和imdevimab單株抗體藥物組合。

儘管這種抗體療法對Omicron等較新的變異株無效，目前已不再廣泛使用，但因這名男子仍在對抗疫情 流行初期的變異株，最後總算成功治癒COVID-19。