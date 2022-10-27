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打AZ疫苗容易有血栓 新研究證實「風險比輝瑞高30%」

中央社／巴黎27日綜合外電
AZ疫苗與形成罕見血栓有關聯性，風險較輝瑞（Pfizer）疫苗高出30%。（路透）
AZ疫苗與形成罕見血栓有關聯性，風險較輝瑞（Pfizer）疫苗高出30%。（路透）

今天公布的大型國際研究顯示，阿斯特捷利康（AstraZeneca, 簡稱AZ）疫苗與形成罕見血栓有關聯性，風險較輝瑞（Pfizer）疫苗高出30%。

法新社報導，之前的研究顯示，在極少數情況下，AZ與嬌生（Johnson & Johnson）等使用腺病毒載體的疫苗可能會出現血栓（TTS）等副作用後，幾個國家改變了他們的建議。

而今天這份刊登在英國醫學期刊（BMJ）的新研究，是第1個比較腺病毒與mRNA疫苗間「血小板減少症」（thrombocytopenia）比率的研究。

這支國際研究團隊分析2020年12月至2021年中期間，法國、德國、荷蘭、西班牙、英國、美國至少接種過1劑疫苗的1000多萬名成年人健康資料。

在德國和英國，他們比對了接種第1劑AZ疫苗的130萬人與接種輝瑞的210萬人數據。結果發現，接種第1劑AZ疫苗的人28天內，共記錄862起血小板減少案例，輝瑞則為520例。

這意指接種AZ疫苗的人有血小板減少症的風險比輝瑞高30%。

但若是第2劑，兩種疫苗就無差異。

這項研究僅為觀察性，意味無法闡明因果關係，但研究人員表示，其他分析發現結果一致。

儘管罕見，但研究指出，「當規劃進一步接種計畫及未來疫苗開發時，這些風險仍應納入考慮」。

疫苗 輝瑞 英國

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