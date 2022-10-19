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下一次全球疫情？新研究：冰川融化後釋出的病毒

編譯張君堯／即時報導
根據最新研究得到的數據，下一次全球病毒大流行可能不會來自蝙蝠或鳥禽，而是來自「融冰中的物質」。(美聯社)
根據最新研究得到的數據，下一次全球病毒大流行可能不會來自蝙蝠或鳥禽，而是來自「融冰中的物質」。(美聯社)

根據最新研究得到的數據，下一次全球病毒大流行可能不會來自蝙蝠或鳥禽，而是來自「融冰中的物質」。

衛報報導，對世界上最大的北極淡水湖「黑曾湖」（Lake Hazen）的土壤和湖泊沉積物進行的分析表明，病毒外溢的風險在冰川融化時可能升至更高。

研究結果表明「隨著氣候變遷導致全球氣溫上升，原先被冰凍在冰川和永凍土中的病毒和細菌有可能重新甦醒並傳染給當地野生動物」。以2016年西伯利亞北部爆發炭疽病導致一名兒童死亡並感染至少7人為例，當時事件便歸因於熱浪融化永凍土並讓受感染的馴鹿屍體暴露。

為了更好了解冰凍病毒可能帶來的風險，加拿大專家對採集樣本進行測序以識別與已知病毒以及潛在動物、植物或真菌宿主特徵匹配的特徵，並使用演算法來評估感染不相關生物群的可能性。

此外，去年美國俄亥俄州立大學的研究人員宣布從中國青藏高原採集的樣本中發現33種病毒遺傳物質、其中28種為新病，估計約有1.5萬年歷史。專家警告稱「現在有2件事非常清楚。首先，北極正在迅速變暖，人類面臨的主要風險來自其對氣候的影響，其次，來自其他地方的疾病正在進入北極脆弱的生態系統」。

冰川 俄亥俄州 氣候變遷

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