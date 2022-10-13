Omicron持久力是疫情流感化關鍵 今冬病例攀升有變數

Omicron持久力是疫情流感化關鍵。(路透)

前兩年秋季都因為新的新冠變種病毒 出現，引發新一波感染潮並防疫限制，但今年冬季可能不一樣。傳染力強大但症狀不那麼嚴重的Omicron 變種病毒顯示出非比尋常的持久力，這會是疫情 流感化的關鍵，為新冠病毒進入較可預測的模式鋪路。

任何Omicron的繼任者都將面臨艱苦戰鬥。德國病毒學家、海德堡大學教授Ralf Bartenschlager指出，新的變種病毒需要更強大的傳染力，更能迴避人們已經建立的免疫力，才能引發嚴重疫情。他說：「我們甚至可以很高興，現在有了取代原始病毒株的Omicron。」

世界衛生組織官員上周表示，目前正追蹤300多個Omicron的亞型變異株。今年夏天席捲全球的BA.5仍占主導地位。

猶他大學病毒學家Stephen Goldstein說，相較於先前的變種病毒「憑空出現」，亞型變異株在某些方面更接近科學家的預期。但確診案例愈多，出現不可預測發展的可能性愈大，而從德國到中國大陸，病例都在攀升，病毒還在持續演化。

所以，Goldstein說，現在斷言接下來的情況還為時過早，而除非現象重複發生，否則無法得知已經進入年度模式。