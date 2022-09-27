加拿大10/1解除所有入境防疫 檢疫、口罩、疫苗證全免

加拿大政府表示，10月1日起對入境旅客解除所有防疫限制。(新華社)

加拿大政府宣布，10月1日起對入境旅客解除所有COVID-19防疫限制，並且取消篩檢、檢疫及隔離要求；該國政府認為，國內疫苗接種率高，科學模型顯示國內已度過最新一波疫情高峰。

路透報導，加拿大政府發表聲明，入境加國的旅客10月1日起將不必透過手機應用程式（App）ArriveCAN提交健康資訊，或是提供疫苗接種證明，無論國籍為何都適用新規定。同時，旅客在飛機、火車上載口罩的規定也將一併取消。

隨著全球各地陸續放寬防疫措施及入境限制，航空公司和機場 難以應對激增的客流量，最早打開國門的歐美國家機場尤為混亂，旅客抱怨等待時間過長、行李無人搬運。有此前車之鑑，新加坡 樟宜機場選擇與航空公司合作，避免機場出現混亂。

根據數據，2021年全年，全球航班七天平均值長期維持在20萬架次以下，今年6月至今也一直維持在20萬架次以上，較去年同期增加10%，顯示各國陸續放寬防疫措施及入境限制後，全球航空業逐步復甦。但是歐洲、美國、澳洲等地航空公司及機場的航班取消率和延誤率卻不斷走高，許多航班在起飛前一刻取消，擾亂旅客行程；其中，加拿大多倫多皮爾遜國際機場以51.9%的航班延誤率，成為全球延誤率最高的機場。

今年8月，新加坡樟宜機場的旅客數量達到2019年同期的56%。新加坡政府預測，到今年年底，機場航班數量將恢復到疫情前水平的80%。樟宜機場集團機場運作管理董事總經理吳汭剛表示，透過與航空公司及負責處理行李、清潔和餐飲等環節的主要承包商定期開會，樟宜機場成功避免出現歐美及澳洲機場的混亂局面。

在新加坡政府援助下，樟宜機場在疫情期間保住2.5萬名員工，僅裁掉1萬人，一定程度上避免後續出現人手不足。新加坡宣布重開國門後，樟宜機場迅速聘請4000人，其中一些是從海外僱傭，目前仍有6000個崗位正在招聘中。

日本 也宣布10月11日起，恢復短期遊客免簽證入境及開放自由行。消息一出，全日空航空公司、日本航空公司迅速計畫增加10月下旬的國際航班數量。日媒指出，儘管航空業反響強烈，但日本旅遊業的前景並不十分樂觀。日本酒店業協會就表示，由於就業環境惡化，許多酒店從業人員離職，行業面臨勞動力短缺問題，可能無法應對激增的遊客數量。