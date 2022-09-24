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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

不丹開國門迎客 每晚加收200元

編譯羅方妤／綜合23日電
華爾街日報報導，不丹歷經兩年半因疫情關閉國門，23日起重新開放，但將向入境遊客每人每晚收取200美元的「永續發展」費用。（Getty Images）
華爾街日報報導，不丹歷經兩年半因疫情關閉國門，23日起重新開放，但將向入境遊客每人每晚收取200美元的「永續發展」費用。（Getty Images）

華爾街日報報導，不丹歷經兩年半因疫情關閉國門，23日起重新開放，但將向入境遊客每人每晚收取200美元的「永續發展」費用。

這意味著會強化不丹長期尋求高價值國際遊客來訪的策略，旅客前往不丹旅遊將多花數百至數千美元，業者警告這可能讓更多更多旅客更難進入該國，特別是徒步旅行的旅客，最終傷害當地旅遊業。由於徒步旅行遊客往往會待在境內好幾天，等於要多花數千美元，業者稱就這點看這類旅客不願多花這筆錢。

美國舊金山一間旅行社經營者奧爾森（Brent Olson）已經營不丹旅遊行程超過30年。他說：「這確實是個令所有人震驚的消息，但時間會證明這些決定帶來的長期影響。」

新加坡國立大學南亞研究所研究員蘭詹（Amit Ranjan）說：「復甦需要時間，問題是不丹將會迎來多少旅客。」

不過，不丹旅遊局（Tourism Council of Bhutan）總幹事德拉杜爾（Dorji Dhradhul）透過電郵表示：「我們認為不丹重啟國境是好機會，可以重新調整觀光業並回歸高價值、低容量觀光業。」

不丹旅遊局指出，不丹2019年接納近31萬6000人次訪客，這些人共花費近3億5000萬美元。

不丹1972年首度提出國民幸福總值（GNH）的概念，稱經濟成長必須伴隨仁慈、平等和人道等價值觀，並在2008年正式啟用。不丹曾連續數年蟬聯全世界最幸福國家，但近年已由芬蘭拿下寶座。

然而，世界其他國家不太可能採取限制遊客措施。尼泊爾在經營喜馬拉雅山登山行程方面是不丹的競爭對手，重度仰賴觀光業維生，目標在今年7月開始的財年吸引100萬人次遊客，並開放更多登山路線。

不丹 觀光 遊行

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