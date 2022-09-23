南韓9/26起戶外免戴口罩 日本10/11開放自由行

日本將於10月11日開放免簽自由行，預料將吸引更多觀光客赴日旅遊。（歐新社）

日本 將放寬防疫措施。日媒報導，日本首相岸田文雄今天在紐約參與聯合國大會期間，召開記者會宣布10月11日起取消每天5萬人入境上限，並開放自由行旅客及短期免簽證旅客入境。

日本TBS電視台、NHK等媒體報導，10月11日起日本邊境將回到幾乎等同新冠疫情 發生前的管制標準，這將是疫情爆發兩年半多以來，首度恢復到如此寬鬆程度。

旅遊限制進一步鬆綁後，旅客若來自在疫情發生前無須簽證的國家，屆時行前無須申請簽證，也不必事前透過旅行社預訂旅遊行程，赴日旅遊將比目前便利許多。

此外，從10月11日起，日本政府也啟動針對全國的旅遊支持措施和旅遊活動業務的刺激消費措施。岸田宣布，將啟動各項補貼國內旅遊措施，表示「願意支持遭疫情影響的住宿、旅遊和娛樂業」。關於10月將制定的綜合經濟措施，岸田表示預計在下周下達具體指示。

日本政府旨在透過增加入境遊客數量提振經濟，特別是利用最近日圓疲軟的匯率吸引外國入境旅客入境。日圓兌美元匯率目前處於24年來最低，一度跌到1美元兌145日圓，如此匯率對於國際觀光客更具吸引力。在疫情爆發之前，2019年入境日本的旅客人次為3180萬，日本是亞洲最受歡迎的旅遊目的地國度之一。

此外，韓聯社報導，南韓國務總理韓悳洙23日表示，政府已決定從下周開始取消所有戶外強制配戴口罩 的規定，因為該國「明顯克服新冠疫情」。

根據將於26日生效的決定，未來參加50人以上、如體育賽事和音樂演唱會等戶外聚會的南韓民眾將不再需要配戴口罩。目前在如此大型戶外活動中不配戴口罩的人仍會被罰款。

韓悳洙23日上午召開政府應對會議時指出「我們顯然克服了新冠疫情先前死灰復燃的關鍵時刻，未來政府將在收到專家意見後逐步放寬低風險的防疫措施」。此外，韓悳洙透露考慮到季節性流感和傳染病捲土重來的可能風險「室內配戴口罩的規定將暫時保持不變」。

南韓今年5月先是取消民眾在戶外強制戴口罩的規定，但仍保留大型戶外集會的戴口罩規定。