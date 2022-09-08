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新冠疫情未歇 中國、印度研發「鼻噴疫苗」盼成利器

中央社／日內瓦7日綜合外電
印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的噴鼻式COVID-19疫苗。（路透）
印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的噴鼻式COVID-19疫苗。（路透）

中國、印度相繼批准本土研發的COVID-19鼻噴式疫苗。世界衛生組織今天表示，鼻噴疫苗能在呼吸道阻斷病毒，有望協助控制疫情，盼能看到更多數據以評估是否批准使用。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）雖然對這項新的抗疫利器表達歡迎，但同時也希望看到更多疫苗相關數據，以評估是否核准使用。

中國4日推出全球第一款吸入式COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是由中國製造商康希諾生物公司研發製造的克威莎噴霧，這款疫苗須藉由霧化器來給藥。

印度方面，印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的噴鼻式COVID-19疫苗，也於昨天獲印度政府批准供緊急狀況下使用。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，鼻噴疫苗能在肺部的呼吸道黏膜中產生免疫反應。他解釋道：「你將能在病毒入侵並造成大量破壞的地方，築起第一道防線。」

正因如此，鼻噴式疫苗不僅有望預防染疫，還能避免把病毒傳染給他人。萊恩並以小兒麻痺症為例，說明鼻噴式疫苗和注射式疫苗如何雙管齊下，為內部系統帶來全面保護力。

他在記者會中表示，長遠來看，降低感染嚴重程度和繼續傳播的機會，「可望為我們控制COVID-19疫情提供更強而有力的願景」。

萊恩鼓勵各界持續研發第2代、第3代疫苗，「因為我們最終可能還是需要這些疫苗來應對COVID-19的結束，並應付未來的呼吸道病毒威脅。」

世衛COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）支持這個消息，「我們期待看到數據，看能如何將它融入對於COVID-19的應變中」。

目前中國康希諾生物和印度巴拉特生物科技公司，都有已獲世衛批准的COVID-19注射型疫苗。

世衛藥物取得事務負責人席馬歐（Mariangela Simao）證實，目前這2家疫苗製造商都還未向世衛申請新款疫苗的批准，另有其他疫苗製造商正在努力研發鼻噴式疫苗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球COVID-19通報病例、染疫病故人數持續下降，令人振奮，但若疫情持續延燒下去仍然「危險」，「上週，每44秒就有1人死於COVID-19，大部分的死亡都是可以避免的」。

世衛資料顯示，Omicron BA.5亞變種病毒是全球主要流行的病毒株，但仍有數十種亞變種病毒持續流竄。

疫苗 世衛 印度

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