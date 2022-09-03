我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

北京智庫：美偵察機8月南海巡弋減少1/3 改去台灣周邊

阿根廷不明肺炎增至4死 檢驗結果指向退伍軍人病

中央社／布宜諾斯艾利斯3日即時報導
阿根廷西北部一間診所近來爆發多起不明原因肺炎病例，樣本送驗結果指向退伍軍人症（Legionnaires' disease）。圖為9月1日案發診所外，有多名員警駐守。(Getty Images)
阿根廷西北部一間診所近來爆發多起不明原因肺炎病例，樣本送驗結果指向退伍軍人症（Legionnaires' disease）。圖為9月1日案發診所外，有多名員警駐守。(Getty Images)

阿根廷西北部一間診所近來爆發多起不明原因肺炎病例，樣本送驗結果指向退伍軍人症（Legionnaires' disease）。衛生官員今天表示，目前已有四人喪生。

法新社報導，衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）告訴媒體，這四人出現高燒、身體疼痛和呼吸困難等症狀，雙側性肺炎的潛在病因經判斷為退伍軍人症。

8月29日發生首起死亡病例，這些病例全都發生在阿根廷西北部圖庫曼省（Tucuman）首府聖米格德圖庫曼（San Miguel de Tucuman）的一間診所。

最新一起死亡病例發生在今天上午，是一名有慢性病史的48歲男子。另外一名在這間診所接受手術的70歲婦女也不幸喪生。

圖庫曼省官員表示，還診斷出另外七名症狀病例，這七人都在同家診所，且幾乎都是診所的人員。

圖庫曼衛生首長麥迪納（Luis Medina Ruiz）表示，七人中四人已住院，住院四人中三人接受呼吸器輔助治療，另外三人因臨床症狀較不複雜，因此在家居家健康監測。

退伍軍人症首次出現在1976年美國退伍軍人協會（American Legion）在賓州費城的集會。退伍軍人症和受汙染的水或不清潔的空調系統有關。

當圖庫曼不明原因肺炎病例發生時，醫師曾對患者進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感和漢他病毒檢測，並已全部排除這些情況。

樣本送到了布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的馬爾布蘭研究所（Malbran Institute），最後檢測結果指向退伍軍人症。

衛生首長麥迪納8月31日表示，毒性和環境因素不能排除。他指出，目前正在對診所的空調系統進行檢查。

維佐蒂表示，當局致力確保診所的安全性，俾以讓病患和診所工作人員感到安心。

檢測 手術 費城

上一則

土耳其總統：希臘占領愛琴海諸島 擬採必要行動

延伸閱讀

阿根廷副總統遭近距離行刺未遂 兇手對準臉龐扣扳機

阿根廷副總統遭近距離行刺未遂 兇手對準臉龐扣扳機
嬰幼兒未打新冠疫苗 染疫重症風險增

嬰幼兒未打新冠疫苗 染疫重症風險增
阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命

阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命
阿根廷副總統遭近距離持槍對準「行刺未遂」過程曝光

阿根廷副總統遭近距離持槍對準「行刺未遂」過程曝光

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

2022-09-02 10:54

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職