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南韓研擬入境前免PCR 可望適用所有國際班機

中央社／首爾29日專電
韓國防疫當局研擬取消自海外入境韓國前須接受COVID-19的PCR檢查規定。圖為旅客29日在南韓仁川機場接受新冠病毒採檢。（歐新社）
韓國防疫當局研擬取消自海外入境韓國前須接受COVID-19的PCR檢查規定。圖為旅客29日在南韓仁川機場接受新冠病毒採檢。（歐新社）

為減少不便及經濟負擔，韓國防疫當局研擬取消自海外入境韓國前須接受COVID-19的PCR檢查規定，消息指出，新規可望適用來自所有國家班機。

韓國防疫當局上週表示正在考慮取消從海外入境韓國須進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢查的規定。韓聯社報導，韓國國家傳染病危機對應顧問委員會今天正式向政府提案，建議取消從海外入境韓國前採檢要求，但認為入境後的採檢規定仍應維持。

國家傳染病危機對應顧問委員會委員長鄭基石（譯音）表示，委員會24日召開會議做出以上結論，但實際改制時間及詳細規定仍待疾病管理廳檢疫管理委員會討論訂定。

鄭基石說，考慮在海外進行檢查的正確性、經濟負擔等因素，專家認為應廢止入境前採檢的規定，改以入境後採檢取代，「無論是先進國家或發展中國家，目前進行的檢查都很不確實，因此增加不便，讓無法確認自己是真陽性或偽陽性的國人在海外無所適從的做法令人質疑」。

從經濟面來看，鄭基石指出，全面要求入境前採檢也可能造成「國家財產外流」，「每天平均2萬名韓國人入境，若每人為PCR等檢查花費10萬韓元（約81美元），相當於每天就有20億韓元（約16萬1000美元）、每個月600億韓元（約4830美元）的費用留在國外」。

韓聯社也引述政府消息人士報導，新規研擬程序正在進行，料將很快有具體結論。先前有消息指出，可能先從中國、日本等飛到韓國時間較短的國家開始取消入境前採檢規定，但消息人士表示，因距離標準設定不易、可能造成混亂，目前正朝所有國家一體適用方向蒐集意見。

韓國現行規定，所有海外入境的旅客都必須提交入境前48小時內的PCR檢查、或24小時以內的抗原快篩（RAT）檢查陰性報告，入境後一天內須接受PCR檢查。

韓國近一週單日確診數持續下降，從23日的15萬212例持續降至4萬3142例；反映速度約較新增確診數延後一到兩週的重症人數則創下這次疫情擴散以來新高，截至今天凌晨零時達到597例，連續6天維持在500例以上。

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