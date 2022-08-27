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世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

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世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

中央社／日內瓦26日綜合外電
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世界衛生組織（WHO）COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天說，今年已有100萬人染疫病故，是時候面對關於這種病毒的現實了。

法新社報導，范科霍芙說，這樣的病故數字「令人心碎」，因為檢驗、治療、疫苗和控制疫情的公衛措施都已到位。

她在世衛社群媒體頻道的直播互動中表示：「鑑於疫情已邁入第3個年頭，我們手上握有能真正預防這些人病故的工具，因此更顯得（如此多人病故）有多悲慘。我們之中很多人已經對這些數字麻木了。」

她說：「我們必須面對現實。我們真的需要好好評估目前的處境，不應該處於每週都有1萬4000人到1萬5000人病故的地步，就是不應該。」

范科霍芙主張，雖然COVID-19疫情還沒結束，但可以在人們繼續度過日常生活的情況下，讓疫情進入尾聲。

她說：「我們只需要再多考慮一點、更謹慎一些。許多人在談與COVID-19共存，但必須是以負責任的方式共存。」

「今年已有100萬人病故，這不叫與COVID-19共存。每周有1萬5000人病故，這不叫負責任地與COVID-19共存。」

自從這種病毒於2019年底首度在中國現蹤以來，世衛統計近645萬人染疫病故，上週也獲報新增逾530萬起病例。

范科霍芙說，「這些數字相當龐大，而且還被低估了」，因為家用快篩的結果並未反映在監測數據上。

她說：「我們確實看見這種病毒在全球各地密集傳播。遺憾的是，病毒不會消失。」

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