北韓兩周前宣稱戰勝疫情 今又通報4例發燒

兩週前才宣布戰勝疫情，北韓又通報4例發燒，圖為6月28日朝鮮員工對朝鮮平壤一家地下商店的設施進行消毒。(美聯社)

北韓 官方媒體今天報導出現4起新的發燒病例，疑似是感染「惡性傳染病」。北韓兩周前才宣布戰勝新冠疫情 。

中央社引述法新社報導，北韓領導人金正恩本月稍早宣布戰勝新冠病毒，並下令解除5月起實施的最高級別抗疫措施，當時官方通報病例降至零。胞妹金與正本月稍早透露，金正恩曾出現發燒症狀。

但官媒北韓中央通信社（KCNA）今天引述國家緊急防疫指揮部的數據報導，23日與中國接壤的兩江道新增4起發燒病例。北韓在病例報告中提到「發燒患者」而不是「COVID-19患者」，顯然是因為缺乏篩檢 量能。

另一方面，日本正遭受第7波疫情侵襲，最近一周新增147萬6374例確診，連續5周居全球之冠；這周新增1624例死亡，也連續兩周名列全球第2。

NHK報導，日本在這一周較前一周增加約6%，新增確診病例不僅占全球約1/4，也是連續5周居全球各地之冠。

WHO表示，由於部分國家改變病毒篩檢政策方針，造成篩檢數量減少，全球實際上的新增確診病例與死亡病例，有可能較上述公布的數字來得更多。

共同社報導，南韓在這一周新增約88萬例確診病例、美國新增約61萬例、德國新增約24萬例。