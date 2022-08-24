2周前才宣布戰勝新冠疫情 北韓又通報4例發燒

北韓領導人金正恩4月跟參加建軍90周年的官兵合影留念。（美聯社）

北韓 官方媒體今天報導出現4起新的發燒病例，疑似是感染「惡性傳染病」。北韓兩周前才宣布戰勝COVID-19疫情 。

法新社報導，自疫情爆發以來，北韓先前維持嚴格的封鎖措施。這個孤立的國家5月證實首都平壤爆發變異株Omicron疫情。

北韓領導人金正恩 本月稍早宣布戰勝新型冠狀病毒，並下令解除5月實施的最高級別抗疫措施，當時官方通報病例降至零。金正恩在疫情爆發期間也病倒，胞妹金與正本月稍早透露金正恩曾出現發燒症狀。

但官媒北韓中央通信社（KCNA）今天引述國家緊急防疫指揮部的數據報導，本月23日與中國接壤的兩江道（Ryanggang Province）新增4起發燒病例。

報導說，有關當局「立即封鎖了發燒病例發生地區，同時緊急動員快速行動抗疫團隊和快速診斷治療團隊」，他們也「採取措施調查發燒病例爆發的原因」。

北韓在病例報告中提到「發燒患者」而不是「COVID-19患者」，顯然是因為缺乏篩檢量能。

根據官媒報導，北韓先前通報「發燒」病例累計近480萬例，僅74例死亡，自7月29日以來就沒有新增發燒病例，直到今天才通報新增4例。

然而，世界衛生組織（WHO）對北韓的說法存疑，先前曾說在缺乏獨立數據的情況下，認為北韓的狀況是惡化而非改善。