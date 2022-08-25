邊境防疫鬆綁 日取消PCR陰性證明 星國不須強制隔離

日本 首相岸田文雄24日宣布將放寬邊境 管制，9月7日起，入境日本的人士如果已接種過三劑新冠疫苗 ，不須提交出發前72小時的核酸檢測陰性證明。

日本放送協會報導，因確診正在首相寓所療養並遠距辦公的岸田表示，日本邊境管制措施原本要求包含日本人在內的所有入境者，必須持登機前72小時內PCR核酸檢驗陰性證明；從下個月7日起，如果有打過三劑疫苗者，就不須持登機前72小時內PCR核酸檢驗陰性報告。

此外，日政府目前要求醫療機關必須將所有確診者的資料做詳細報告，但今後由地方自治體做判斷，要求提出報告的患者限定為高齡者、需住院者、重症風險高有必要進行藥物治療等，可減少醫療機關和衛生所負擔。

日本疫情仍未緩和，24日通報新增病例超過24萬例。

另外，新加坡也宣布鬆綁邊境管制，自29日起，未完整接種新冠疫苗的旅客入境後不須強制隔離，但行前兩天內仍須取得陰性檢測證明。

星國並決定自29日起鬆綁室內強制戴口罩規定，只有在醫療場所及搭乘大眾運輸工具時才強制戴口罩。

新加坡近期疫情已趨穩。星國衛生部表示，截至23日，七天內平均每天新增案例已從7月中的超過1萬例降至2700例。