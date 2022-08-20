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日本第7波疫情肆虐患者暴增 住院理賠是去年同期12倍

中央社／東京20日電
日本正遭受第7波疫情侵襲，染疫人數激增造成保險業者理賠總額大幅成長。（歐新社）
日本正遭受第7波疫情侵襲，染疫人數激增造成保險業者理賠總額大幅成長。（歐新社）

日本正遭受第7波疫情侵襲，染疫人數激增造成保險業者理賠總額大幅成長。根據統計，42間業者光是今年6月住院理賠金額就超過640億日圓（約47億美元），是去年同期約12倍之多。

日本時事通信社報導，在日本全境疫情持續升溫下，壽險公司有關COVID-19的住院給付金理賠額度快速增加。

人壽保險協會表示，42間加盟業者今年6月理賠總額約640億3300萬日圓，是去年同期約12倍。理賠對象幾乎都是在醫院外的自宅等地休養的「類住院」。

日本正遭受第7波疫情侵襲，單日新增確診病例頻創新高，一間大型壽險公司人士認為，接下來才是第7波疫情影響檯面化的開始。

不少業者相繼停賣相關產品，有許多民眾感到困擾，這讓各家業者都被迫面臨難題。

日本生命保險公司曾公布，截至今年6月止的3個月內共理賠住院給付金約386億1000萬日圓，是上年度一整年的1.7倍之多；明治安田生命保險公司、住友生命保險公司及第一生命集團，理賠成長幅度也高達1.4倍到2倍左右。

境內確診病例不斷增加，業界相關人士透露，因為發生投保後馬上請領高額理賠的惡質案例，所以日本生命保險公司將從9月26日起調降理賠金額，希望能降低不當請領理賠的風險。

另外，也有日本業者相繼停賣與疫情相關的產品，例如一間日本大型產險業者已從8月起停售提供染疫者2萬日圓慰問金的防疫保險產品。業界人士說，疫情前景難料，再這樣下去很難維持穩定營運。

日本 保險 疫情

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