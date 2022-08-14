金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

北韓官媒朝中社報導，北韓取消口罩令並鬆綁社交距離規定。圖為北韓領導人金正恩。（Getty Images）

北韓 領導人金正恩 日前宣布戰勝新冠疫情 ，北韓官媒朝中社今天報導，北韓已取消口罩令並鬆綁社交距離規定。

北韓5月首度承認境內爆發新冠疫情，國家領導人金正恩10日主持新冠會議下令解除5月實施的最高級別抗疫措施，但又稱北韓必須維持「固若金湯的防疫屏障」。

不過短短三天後，北韓官媒今天報導，金正恩宣布戰勝病毒，北韓已取消大部分防疫規定。北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓從「最高階」抗疫系統恢復到「正常」抗疫系統，取消強制戴口罩令以及各區商業與公共設施服務時間限制等規定，但邊界地區例外。

北韓建議有呼吸道症狀的民眾應繼續佩戴口罩，並敦促民眾對「異常物品」保持警戒，平壤稱這些異物就是引發傳染病的原因。

北韓民眾脫下口罩在平壤的街頭上散步，後方牌匾寫著：「偉大的金正恩同志 革命思想萬歲」。（Getty Images）

北韓稱境內疫情是因為有民眾在南北韓邊界附近接觸到「異物」引起，金正恩的胞妹金與正矢言將採取「強烈報復行動」，她日前表示，金正恩也曾出現發燒症狀。

北韓叛變者與南韓保守派活躍人士，數十年來都會空投攜有反北韓傳單的氣球到北韓境內，有時候是跟著食物、藥物、金錢等物品一同投放到北韓。

北韓從未證實有多少人感染新冠病毒，顯然是因為缺乏普篩工具，僅通報每日發燒人數。北韓的發燒病例累計有477萬例，北韓自上月底起就沒有新增發燒病例。

北韓沒有實施外界周知的疫苗接種計畫，聲稱是靠著封鎖、本土製造的藥品與金正恩所稱的「具優勢的北韓式社會主義體系」戰勝COVID-19。然而，傳染病專家以缺乏獨立數據為由，對北韓疫情改善的說法存疑。