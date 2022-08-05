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日確診數創疫情來新高 連2周全球居冠

編譯中心／綜合4日電
東京新宿車站周遭的民眾幾乎都戴上口罩，日本仍面臨第七波新冠疫情侵襲，確診數持續增加。（歐新社）
東京新宿車站周遭的民眾幾乎都戴上口罩，日本仍面臨第七波新冠疫情侵襲，確診數持續增加。（歐新社）

日本正面臨第7波新冠肺炎疫情侵襲，7月下旬連續兩周的單周新增確診數居全球之冠，是日本爆發疫情以來最嚴重情況。專家指出，日本兒童及青少年疫苗接種率低於亞洲鄰國，在這波疫情成為主要感染族群。

根據世界衛生組織（WHO）統計，7月18至24日，以及7月24日至31日兩周，日本新增確診數皆居全球之冠，7月最後一周更超過137萬例，遠高於第二名美國的92萬3千多例。

據日本廣播協會（NHK）統計，日本3日全國新增近25萬人確診，創疫情以來最高單日紀錄，4日新增確診亦逼近24萬人，主流病毒株據信已從BA.2置換為BA.5。

包括北海道在內，日本有12個都道府縣4日創單日新高紀錄。

英國金融時報報導，日本7月新增確診病例中，20歲以下病患占約3成，30歲以下的年輕病患合計更占半數。

日本政府在年長人口的疫苗施打率相當成功，現亦展開第4劑接種工作。不過兒童和青少年的疫苗接種率並不高，僅約1/3的12至19歲青少年接種3劑；5至11歲兒童接種兩劑者只有17%，日本政府未開放該族群接種第3劑。

東京都政府4日舉行疫情監控會議，由於東京7天平均單日新增確診病例首度逾3萬例，創新高紀錄，專家對此表達強烈危機感說，「現在是何處、何時染疫都不奇怪的狀況」。

根據相關單位報告，Omicron亞型變異株BA.5病例已占整體病例的92.8%，遠高於BA.2的6.1%，顯示東京的主流病毒株已從BA.2被轉變為BA.5。

日本政府上月底新增「BA.5對策強化宣言」，作為對地方政府的防疫支援對策。

日本 疫情 疫苗

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