日本疫情仍延燒 單日增近25萬例再創新高

日本 正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 侵襲，3日全境至少新增近25萬例確診病例，再創單日歷史新高；包括北海道、沖繩縣及兵庫縣等24地，單日新增也分創新高。

日本TBS電視台自行統計，截至3日下午5時25分止，日本全境單日已新增24萬9830例確診病例，再創疫情爆發以來單日新高。

日本47個都道府縣中，3日有逾半數的24道府縣新增確診病例數，分創當地單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都3日新增3萬8940例確診病例，較上周三增加9900多例，創當地單日次高紀錄。

北海道3日新增6930例確診病例再創當地單日新高，至今累計病例數47萬3768例，包括2154例死亡病例。

兵庫縣3日新增1萬1201例確診病例再創當地新高紀錄，至今累計病例數63萬1592例，包括2338例死亡病例。

3日同樣再創當地單日新高紀錄的地方，包括長崎縣的2605例、三重縣的3658例、大分縣的2424例、岡山縣的2996例、香川縣的1715例、山形縣的1120例、福島縣的2063例、鳥取縣的851例等。

琉球新報報導，沖繩縣3日新增6180例確診，較上周三的4816例增加1364例，不僅是單日新增首逾6000例，也再度創下當地歷史新高紀錄。沖繩縣至今累計病例37萬3840例，目前專責病床使用率高達88.2%，重症病床使用率降至37.1%。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增1132.99人染疫，沖繩縣以2325.20人連續131天高居日本各地之冠；福岡縣以1626.43人次之、東京都以1618.56人排名第3。