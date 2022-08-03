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病毒致死率88% 迦納3人染「馬堡」死亡

編譯中心╱綜合2日電
迦納上個月首次爆發馬堡病毒疫情以來，死亡病例讓迦納死亡總數達到3人。圖為過去在非洲安哥拉的馬堡病毒隔離病房。（路透）
迦納上個月首次爆發馬堡病毒疫情以來，死亡病例讓迦納死亡總數達到3人。圖為過去在非洲安哥拉的馬堡病毒隔離病房。（路透）

世界衛生組織（WHO）表示，一名在迦納感染傳染力極強、症狀與伊波拉病毒相近的馬堡病毒（Marburg virus）的兒童已經死亡。

自迦納上個月首次爆發馬堡病毒疫情以來，這次死亡病例讓迦納死亡總數達到3人。此次僅是西非第二次爆發馬堡病毒疫情，去年在幾內亞出現西非首起馬堡病毒案例。

世衛表示，馬堡病毒致死率約24%至88%，主要是由果蝠傳染給人類，並透過直接接觸到被感染者的體液、或被汙染的表面和物質而散播。

「馬堡病毒」潛伏期約5至10天，感染者會突發高燒、頭部和肌肉疼痛、全身出現紅疹、嚴重腹瀉，皮膚及黏膜出現自發性出血。病患多於發病後的8至9天，因嚴重凝血障礙引發「失血性休克」，最終導致死亡。

世衛沒有透露這名病逝孩童的性別或年齡，這是世衛上周通報的兩起新增病例其中之一。

世衛非洲緊急應變小組負責人佛爾（Ibrahima Soce Fall）告訴記者：「上周我提到新增兩例。一個是索引病例（index case）的妻子，另一個是索引病例的小孩，孩子不幸去世，但妻子仍然活著，正在康復中。」

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