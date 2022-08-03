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觀光復甦 泰國遊客估明年增3倍 復活島封2年重開

編譯中心╱綜合2日電
泰國旅遊業逐步復甦；圖為遊客在泰國曼谷大王宮景區觀看衛兵列隊執勤。（新華社）
泰國旅遊業逐步復甦；圖為遊客在泰國曼谷大王宮景區觀看衛兵列隊執勤。（新華社）

泰國疫情趨緩，國際觀光客回流的速度高於預期，明年經濟成長率預估可以到達4.2%，高於今年的3.3%；太平洋旅遊勝地復活島因疫情而關閉兩年多後，昨天重新開放，首批觀光客預計於4日抵達。

泰國自去年11月開始入境免隔離，並逐步取消各項入境要求，今年7月入境旅客不再需要上網申請Thailand Pass，未完整接種疫苗旅客則出示快篩或PCR陰性證明即可。

總理帕拉育說，今年入境泰國的旅客預計可以達到600萬人次，明年約可增加3倍達到1900萬人次，國際觀光回彈的速度比政府預期得還快，政府對於經濟前景非常樂觀，不過原物料上漲和全球經濟成長放緩，仍然是極大的挑戰。

泰國在疫情爆發前1年也就是2019年，全年國際觀光客人次近4000萬人次，其中三分之一為中國遊客；2021年受到疫情影響，只有670萬人次造訪，其中多數遊客是在疫情爆發前造訪；2021年僅達到42萬人次。

中央社引述法新社報導，復活島位於智利海岸以西3500公里，以「摩艾石像」（moais）聞名於世。其實石像僅露出一部分，大部分身體還埋藏於地下。

該島主要收入來源為國內外旅遊業，但在智利通報首例COVID-19感染病例後，往返該島的航班於2020年3月16日停飛至今。 復活島以往每日有兩班航班，每年接待約16萬名旅客。

官方表示，這兩年沒有觀光客登島，島民只能靠以物易物和自己種菜過活。

復活島目前僅通報兩例COVID-19病例，無住院或死亡個案。智利觀光局官員表示，復活島採逐步開放，一開始每周約兩個航班。

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