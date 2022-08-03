東京染疫仍逾3萬例 大阪2.5萬例創單日次高

日本 正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 侵襲，東京2日新增確診仍逾3萬例，大阪新增2萬5134例創當地單日次高紀錄；另有部分縣新增病例再創當地歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都2日新增3萬842例確診，較上周二減少751例。日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數221萬9533例，包括4681例死亡病例。

大阪府2日新增2萬5134例確診，僅次於上周二創下的2萬5748例單日新高紀錄，創當地單日次高紀錄，至今累計病例數140萬3550例，包括5377例死亡病例。

愛知縣2日新增1萬6923例確診，再創當地單日新高紀錄；2日另新增12例死亡病例。

岐阜縣2日新增4557例確診，再創當地單日新高紀錄，至今累計病例數15萬4649例，包括373例死亡病例。

鹿兒島縣2日新增3880例確診，再創當地單日歷史新高，至今累計病例數15萬2858例，包括241例死亡。

同樣創當地單日新高的還有愛媛縣的2232例、山形縣的942例、山口縣的1743例、長野縣的2205例、櫪木縣的3223例、佐賀縣的2055例等。

沖繩縣2日新增5594例確診，至今累計病例數36萬7660例，占縣內總人口約146萬8000人的1/4，也就是說沖繩縣民每4人就有1人染疫。

琉球新報報導，沖繩縣2日新增5594例確診，較上周二的5622例減少28例，至今累計病例數36萬7660例。沖繩縣目前專責病床使用率87.3%，重症病床使用率40.3%。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增1121.47人染疫，沖繩縣以2327.09人連續130天高居日本各地之冠；福岡縣以1645.16人次之、東京都以1623.99人排名第3。