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法國終結2年半公衛緊急狀態 紐西蘭鎖國2年邊境全開

編譯中心／綜合1日電
遊客上月在巴黎凱旋門附近一處檢測站進行新冠病毒快篩。法國實施兩年半的公衛緊急狀態8月1日終止，儘管疫情未完全遠離，民眾生活已回歸常態。（Getty Images）
遊客上月在巴黎凱旋門附近一處檢測站進行新冠病毒快篩。法國實施兩年半的公衛緊急狀態8月1日終止，儘管疫情未完全遠離，民眾生活已回歸常態。（Getty Images）

法國國會激烈辯論後，宣布實施兩年半的公衛緊急狀態在今天正式告終，政府不得再以疫情為由執行宵禁、封城與疫苗通行證等措施。儘管疫情未完全遠離，法國人的日常生活已回歸常態。

中央社報導，法國國會在十多天的辯論與攻防後，於7月26日通過最新公衛法案，宣布8月1日起國人生活將展開新頁；法國憲法委員會在7月30日批准了撤銷緊急狀態的新公衛法案。

衛生部長布勞恩表示，國會甫通過的法案，除了宣布公衛緊急狀態於8月1日畫下句點外，也將疫苗通行證從法國民眾日常生活中正式抹去。

過去兩年半由於實施公衛緊急狀態，法國政府得以在新冠疫情肆虐期間採取宵禁、封城、健康通行證等非常措施。緊急狀態起初只暫定一個月，但隨著疫情擴大，特別時期經部長會議依法一延再延。

健康通行證尤其引起法國輿論辯論。通行證政策下，只有已接種疫苗者得以進入休閒場所、餐廳、咖啡廳、長程大眾運輸系統等，引發民眾長達數個月的反彈聲浪與示威活動。共產黨、不屈法國等左派政黨更批評措施扼殺自由。

雖然緊急狀態解除，但數據顯示，上周法國新增病例仍超過37萬例，疫情尚未結束。因此新法案仍給予政府權力，依疫情發展控制邊境出入，例如在新型變異株出現後得以要求入境者提供檢測陰性證明。法案也延長兩種疫情追蹤工具的使用效期。

紐西蘭邊境8月1日對來自世界各地的遊客全面重新開放，這是近2年半以來的首度全面開...
紐西蘭邊境8月1日對來自世界各地的遊客全面重新開放，這是近2年半以來的首度全面開放。圖為奧克蘭機場大廳。（新華社）

另一方面，紐西蘭1日也時隔兩年多，首次向國際旅客全面開放邊境，盼將刺激教育及觀光產業。

紐西蘭總理阿爾登1日在奧克蘭舉辦的中國商務峰會發表演說表示，開放邊境的最後階段是重大時刻。紐西蘭觀光部長奈許表示，重新到來的郵輪也將刺激地方產業發展。他說：「多數郵輪是在較溫暖的10月至4月來訪，夏季是我們的旅遊旺季。這意味著觀光業將會蒸蒸日上。」

路透報導，紐西蘭今年2月首先開始向國民開放邊境，並逐漸放寬入境限制。如今需要簽證及持有學生簽證的旅客已獲准返回紐西蘭，紐國也允許郵輪及外國遊艇停泊。

大多數入境紐西蘭的旅客仍須出示接種新冠疫苗證明，並在入境後接受兩次快篩測試，但無須隔離。

疫情 緊急狀態 邊境

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