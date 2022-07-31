我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

台方評估：波洛西有意成行 可能旋風訪問數小時

法國終結逾2年公衛緊急狀態 揮別疫情限制措施

中央社／巴黎31日專電

法國國會激烈辯論後，宣布實施2年半的公衛緊急狀態於8月1日正式告終，政府不得再以疫情為由執行宵禁、封城與疫苗通行證等措施。儘管疫情未完全遠離，日常生活已然回歸。

國會在10多天的辯論與攻防後，於7月26日通過最新公衛法案，宣布8月1日法國民眾生活將展開新頁；檢視法案合憲性的憲法委員會（Conseil constitutionnel）在30日也批准了撤銷緊急狀態的新公衛法案。

過去兩年由於公衛緊急狀態的頒布，法國政府得以在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間採取宵禁、封城、健康通行證等非常措施。持續逾2年的前所未見疫情管理、政治辯論與朝野對立後，法國公衛緊急狀態正式落幕。

法媒指出，2019年底「不知名冠狀病毒」在中國擴散，2020年初COVID-19席捲全球，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3月中旬在電視演說中高呼「我們正在作戰」，隨即便下令封城。

2020年3月23日，國會通過緊急公衛法案，讓政府得以宣布「緊急醫療狀態」，並採取非常措施以保護人民免於公衛災難。

緊急狀態下，政府有權限制人民行動、工作、集會與抗議的自由，得以採取暫時措施向民間募集所需物資抗疫、暫時控制物價等，違者處以罰款，這也是馬克宏抗疫政策論述中經常提及的「不惜代價」。

緊急狀態起初只暫定一個月，但隨著疫情演進，特別時期長度也在多次的部長會議後依法一延再延，直到2年多後。

健康通行證尤其引起法國輿論的辯論。通行證政策下，唯有已接種疫苗者得以進入休閒場所、餐廳、咖啡廳、長程大眾運輸系統等，引發民眾長達數個月的反彈聲浪與示威活動。

共產黨、不屈法國（LFI）等左派政黨更批評措施扼殺自由。不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）指控，「政府可以不透過國會就限制或取消個人基本自由，好像在人民面前，審議、正反辯論已經成為遙不可及的奢侈」。

衛生部長布勞恩（Francois Braun）表示，國會甫通過的第13版本公衛法案除了宣布公衛緊急狀態於8月1日劃下句點外，也將「健康和疫苗通行證從法國民眾日常生活中正式抹去」。

然而數據顯示，疫情仍未真正遠離，因此新法案仍給予政府權力，依疫情發展控制邊境出入，例如在新型變異株出現後得以要求入境者提供COVID陰性證明。法案也延長2種疫情追蹤工具的使用效期，讓政府得以追蹤確診、接觸者，並集中管理檢測結果。

疫情 緊急狀態 封城

上一則

越南確診與重症數增 專家自信致命疫情不再現

延伸閱讀

沙國王儲訪法談產油 馬克宏設宴歡迎 遭人權團體抨擊

沙國王儲訪法談產油 馬克宏設宴歡迎 遭人權團體抨擊
恢復伊朗核協議？ 馬克宏：仍有可能 但必須儘快

恢復伊朗核協議？ 馬克宏：仍有可能 但必須儘快
馬克宏國慶專訪 聚焦戰爭與社改 遭批一意孤行

馬克宏國慶專訪 聚焦戰爭與社改 遭批一意孤行
法紀錄片：俄侵烏前4天 馬克宏普亭通電激烈爭執

法紀錄片：俄侵烏前4天 馬克宏普亭通電激烈爭執

熱門新聞

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）

英女王釋出善意願修補關係 哈利、梅根不賞臉？

2022-07-24 17:33

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員
新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？