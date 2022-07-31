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越南確診與重症數增 專家自信致命疫情不再現

中央社／河內1日專電

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5肆虐，全球疫情再起，儘管越南的確診數與重症病例近來也開始增加，然而越南的專家自信認為，越南不可能會再經歷新一波致命疫情。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，7月18日至24日當週，越南通報329名因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而必須住院的嚴重病例，較先前一週成長73%；過去5天，越南單日新增確診人數均破千，一改先前通常僅有數百例。

越南去年4月爆發第4波COVID-19本土疫情，當時胡志明市是重災區，直到當年12月疫情才稍稍受控，期間共造成胡志明市近2萬人染疫死亡。隨著全球疫情復燃，關於越南會否再現第5波疫情的討論近來也備受關注。

去年曾直接參與越南第4波疫情防疫工作的醫師關世民（Quan The Dan）表示：「給全體社會帶來危機的致命疫情不會再度發生」。

關世民說，COVID-19已經演化出各種變異株，但致死與重症的毒性已經降低。此外，儘管疫苗效力會衰退，但接種疫苗對於防止病毒演化與降低染疫死亡的機率來說，仍有很高的價值。

他還認為，醫療人員對於處理重症患者也愈來愈有經驗，且也已有治療COVID-19的藥物。

關世民指出：「憑藉科學知識與過往經驗，未來持續會有COVID-19變異株所造成的新一波疫情，但傷害會隨著時間下滑，最終可能會變成像流感一樣的季節疾病。」

越南公共醫療事故緊急應變中心資深顧問陳得夫（Tran Dac Phu）表示，近來單日新增確診病例增加，部分是因為民眾錯誤認為COVID-19疫情已受控制而輕忽了個人防疫。

他舉例，民眾開始故意把口罩摘下，且一旦發現有疑似確診的症狀也不再篩檢與自我隔離。

越南 疫情 疫苗

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