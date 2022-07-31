巴西、西班牙現非洲以外首例猴痘死亡 各國搶疫苗

西班牙一名男子26日在診所接種猴痘疫苗。（美聯社）

猴痘 疫情在多國擴散，巴西 和西班牙分別出現首例猴痘死亡病例，是全球首次在非洲之外的地區出現死亡病例。世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室今天表示，預料還會有更多死亡病例，但也強調嚴重併發症仍屬罕見。

巴西衛生部29日最先確認該國首例猴痘死亡病例，是東南部米納斯吉拉斯州一名41歲男性；西班牙29日也通報首例死亡，是歐洲首起死亡病例，30日再通報第二例死亡。在巴西和西班牙通報死亡案例前，全球僅5例確診猴痘死亡病例，75例疑似死亡個案，且都在非洲。

截至28日，巴西已通報1066宗例痘確診及513例疑似病例。聖保羅市更在本周通報首例兒童感染猴痘。西班牙累計猴痘確診4298例。

目前全球近80個國家和地區，共出現逾2.2萬例猴痘病例，其中七成位於歐洲、二成五分布於美洲；美國是除非洲地區以外，確診病例最多的國家。

英國民眾30日在倫敦市中心一間醫院外排隊接受猴痘疫苗接種。（路透）

另據美國「華爾街日報」報導，目前全球唯一一家研製猴痘疫苗 的丹麥「巴伐利亞北歐生技公司」（Bavarian Nordic A/S）生技公司訂單狂飆。公司過去近20年來僅個位數國家採購，現在考慮一周七天、一天24小時開工生產，以應付暴漲的需求。

「巴伐利亞北歐生技公司」研發的天花疫苗，是目前唯一可用於預防猴痘的疫苗，有效率為85%。歐美國家已大量訂購疫苗，美國就已成功採購80萬劑。但是，該公司全年猴痘疫苗產能僅3000萬劑，即使近期趕工生產，依舊供不應求；各國衛生部門建議從接種兩劑疫苗改為只接種一劑。

巴西衛生部一直在和泛美衛生組織（PAHO）洽談採購猴痘疫苗，目前仍未有猴痘疫苗能抵達巴西的消息。專家預估：「巴西的猴痘疫苗至少還需等待9個月。」