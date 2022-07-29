染疫喪失嗅覺味覺 女比男更嚴重

新冠造成嗅覺和味覺後遺症，研究顯示，女性比男性更嚴重。（取材自Pexel）

一項研究表明在感染新冠病毒後，全球有數百萬人可能會出現「長期嗅覺或味覺的後遺症」，尤其女性更容易受到影響。

衛報報導，根據這則發表在英國醫學 期刊（BMJ）上的研究，約有5%感染新冠病毒的成年人的嗅覺和味覺產生「長期變化」。迄今為止，全球已有超過5.5億例新冠確診者，意味著在感染後的至少6個月內有高達1500萬人可能存在長期嗅覺後遺症、另外1200萬人則有味覺問題。

一項研究表明在感染新冠病毒後，全球有數百萬人可能會出現「長期嗅覺或味覺的後遺症」，女性更易受影響。（美聯社）

國際研究人員團隊表示，鑑於嗅覺和味覺喪失可能對生活質量造成破壞性影響，這將對全球健康產生巨大影響，並呼籲衛生系統做好準備。專家警告說「諸如聞咖啡和試吃食物味道等日常活動都可能會變得令人作嘔和情緒低落」。

這些數據涉及3699名患者、共計18項研究，得出的結論是約有5.6%的患者出現嗅覺後遺症、4.4%的患者則有味覺後遺症。此外與男性相比，女性恢復嗅覺和味覺的可能性較小，甚至有女性患者向研究人員表示自己在初次感染的27個月後仍未恢復嗅覺。

此外，據明報報導，英國科學家的冠狀病毒通用疫苗 （universal coronavirus vaccine）研發取得「良好」進展，指出疫苗針對新冠病毒棘突蛋白的S2次單位，若研發成功，將可預防感染各種新冠病毒變異株以至普通感冒病毒。