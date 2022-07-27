新冠造成嗅覺和味覺後遺症 研究：女性比男性更嚴重

一項研究表明在感染新冠病毒後，全球有數百萬人可能會出現「長期嗅覺或味覺的後遺症」，尤其女性更容易受到影響。（美聯社）

一項研究表明在感染新冠病毒後，全球有數百萬人可能會出現「長期嗅覺或味覺的後遺症」，尤其女性更容易受到影響。

衛報報導，根據這則發表在英國醫學 期刊（BMJ）上的研究，約有5%感染新冠病毒的成年人的嗅覺和味覺產生「長期變化」。迄今為止，全球已有超過5.5億例新冠確診者，意味著在感染後的至少6個月內有高達1500萬人可能存在長期嗅覺後遺症、另外1200萬人則有味覺問題。

國際研究人員團隊表示，鑑於嗅覺和味覺喪失可能對生活質量造成破壞性影響，這將對全球健康產生巨大影響，並呼籲衛生系統做好準備。專家警告說「諸如聞咖啡 和試吃食物味道等日常活動都可能會變得令人作嘔和情緒低落」。

這些數據涉及3699名患者、共計18項研究，得出的結論是約有5.6%的患者出現嗅覺後遺症、4.4%的患者則有味覺後遺症。此外與男性相比，女性恢復嗅覺和味覺的可能性較小，甚至有女性患者向研究人員表示自己在初次感染的27個月後仍未恢復嗅覺。

研究人員表示雖然大多數患者預計會在最初3個月內恢復嗅覺或味覺，但大部分患者可能會出現長期功能障礙，需要及時診斷、專門治療和長期追蹤。

未參與這項研究的倫敦帝國理工學院免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）指出「這是項強而有力且重要的研究，再次提醒我們在模擬新冠病毒造成長期損害規模時所固有的困難」。