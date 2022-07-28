我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

全球猴痘病例激增 譚德塞：男同志應減少性伴侶人數

編譯中心／綜合27日電

在全球猴痘病例激增之際，大部分確診者為男男性行為者，世界衛生組織（WHO）27日呼籲，男同志及雙性戀男性應減少性伴侶人數。

法新社報導，新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）上周發表的研究發現，有98%的猴痘確診者為男同志或雙性戀男性，有95%的病例是經由性行為傳播。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者，保護自己免於猴痘感染的最佳辦法是「降低接觸風險」。

他指出：「此時此刻，對於男男性行為者而言，應該做的包括減少你們的性伴侶數量，重新考慮與新伴侶的性行為，並且與任何新伴侶交換聯繫資料，以便在必要時得以進行後續追蹤。」

譚德塞指出，全球已有78個國家向世衛通報猴痘確診病例，累計逾1萬8000例，有70%的病例據通報發生在歐洲，有25%在美洲。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網路公布的數據顯示，截至7月25日，全美已通報3846起猴痘確診或疑似病例。據統計，美國已成為全球猴痘病例數最多的國家，其次是德國2352例，以及英國2208例。

猴痘 譚德塞 世衛

上一則

俄烏戰衝擊 德國消費者信心創31年來新低

下一則

準備核試？確診新冠？金正恩神隱20天 今年最久沒亮相

延伸閱讀

全球猴痘病例激增 世衛籲男同志減少性伴侶人數

全球猴痘病例激增 世衛籲男同志減少性伴侶人數
猴痘疫情蔓延 世衛第7度宣布全球公衛緊急事件

猴痘疫情蔓延 世衛第7度宣布全球公衛緊急事件
世衛宣布 猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件

世衛宣布 猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件
BA.5、BA.4確診暴增 WHO憂疫情再起 籲戴回口罩

BA.5、BA.4確診暴增 WHO憂疫情再起 籲戴回口罩

熱門新聞

一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁