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日本第7波疫情肆虐 大阪、沖繩…再創單日新高

編譯中心／綜合26日電

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，大阪府、沖繩縣等地26日確診病例數，分別再創當地單日歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府26日新增2萬5762例確診病例，再創疫情爆發以來當地單日新高紀錄。26日另新增12例死亡病例。

大阪府至今累計病例數126萬4320例，包括5277例死亡病例。

東京都26日新增3萬1593起確診病例，單日病例數比前一周（19日）多2萬餘例。日本經濟新聞自行統計，東京都至今累計病例數199萬5528例，包括4631例死亡。

愛知縣26日新增1萬5315例確診，創當地新高紀錄，也是首度單日逾1萬5000例。櫪木縣26日新增2297例確診，創當地歷史新高，至今累計病例數11萬5399例，包括288例死亡。

秋田縣26日新增1284例確診，創當地單日新高，也是疫情爆發至今首度單日逾千例，至今累計病例數4萬693例，包括77例死亡。

鹿兒島縣26日新增3149例確診，創當地單日新高，至今累計病例數13萬1140例。

琉球新報報導，沖繩縣26日新增5622例確診，較前一周（19日）的2055例多3567例，再創當地歷史新高，至今累計病例33萬3128例。

沖繩縣目前專責病床使用率已高達85.3%，重症病床使用率也來到40.3%。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增872.17人染疫，沖繩縣的這個數字高達1993.31人，連續123天高居日本各地之冠；福岡縣以1328.10人次之、大阪府以1320.49人排名第3。

日本 疫情

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