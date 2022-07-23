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日本單日確診首破20萬例 連4天創新高

編譯羅方妤／即時報導
日本民眾22日在東京尖峰時段通勤，人們都戴著口罩防疫。（美聯社）
日本民眾22日在東京尖峰時段通勤，人們都戴著口罩防疫。（美聯社）

日本TBS新聞報導，日本23日單日確診新增20萬974例，連續第四天創下單日新高，這也是日本首度單日破20萬例確診。

此外，東京當天新增3萬2698例確診，已連續三天單日確診破三萬例。大阪則新增2萬2501例創下單日新高。

中央社／東京23日綜合外電報導

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天全境新增確診病例已逾20萬例，連續4天創單日新高；東京從7月21日單日新增首度逾3萬例後，到今天已連續3天逾3萬例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境已新增20萬975例確診，是疫情爆發兩年多來單日新增首度逾20萬例，也是連4天創單日新高紀錄。

另外，日本總共有47個都道府縣，今天有17個道府縣單日新增分別創當地新高紀錄。

富士新聞網報導，日本政府厚生勞動省表示，截至22日止，日本全境COVID-19重症患者總計203人，較21日增加12人。這是日本從4月25日以來，重症患者數時隔88天再逾200人，也是連續10天超過百人。

NHK報導，東京都今天新增3萬2698例確診，較上週六增加1萬3779例，從7月21日單日新增首度逾3萬例後，由於疫情持續擴大，到今天已連續3天逾3萬例。

大阪府今天新增2萬2501例確診，再創當地單日新高紀錄，至今累計病例數121萬3341例，包括5262例死亡。

北海道今天新增4636例確診，再創當地單日新高紀錄，至今累計病例數41萬6778例，包括2113例死亡。

岩手縣今天新增1051例確診，不僅創當地單日新高紀錄，也是首度單日逾千例，至今累計病例數4萬7390例，包括103例死亡。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5297例確診，較上週六的3904例增加1393例，再創當地歷史新高，至今累計病例32萬319例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增705.07人染疫，沖繩縣以1830.02人連續120天高居日本各地之冠；熊本縣以1133.94人次之、大阪府以1097.44人排名第3。

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