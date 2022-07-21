我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

日本新增逾15萬例再創新高 東京、大阪各逾2萬例

編譯中心／綜合20日電
日本疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高。（美聯社）
日本疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高。（美聯社）

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高；東京跟大阪分別新增逾2萬例，疫情最嚴峻的沖繩縣也以首逾5000例創當地新高。

中央社報導，日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境單日共新增15萬2535例確診病例，大幅改寫7月16日才剛創下的單日新增逾11萬例紀錄，再創歷史新高。

另外，日本47個都道府縣中，今天就有高達30府縣單日新增創當地新高紀錄。日本疫情快速升溫的主因，有專家認為跟Omicron亞型變異株BA.5擴散有關。

東京都今天新增2萬401例確診病例，較上周三增加3523例，繼今年2月5日以來單日新增再逾2萬例。

大阪府今天新增2萬1976例確診病例，不僅再創當地新高紀錄，也是首度單日新增逾2萬例，至今累計病例數114萬8845例，包括5243例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5160例確診病例，較上周三的3518例增加1642例，再創當地歷史新高，也是疫情爆發以來單日新增首度逾5000例。

沖繩縣至今累計病例數已超過30萬例，來到30萬5148例，相當於沖繩縣每5人就有1人曾染疫。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增516.89人染疫，沖繩縣以1525.74人連續117天高居日本各地之冠；熊本縣以884.77人次之、島根縣以821.77人排第3。

日本 疫情 Omicron

上一則

巴西遠端學習盛行 大學教師恐失業

下一則

布林肯：沒有任何國家能以原料為武器 打擊他國

延伸閱讀

公民遭中國逮捕 日本政府要求放人

公民遭中國逮捕 日本政府要求放人
全球最好用護照 日本蟬連榜首 美國第十名

全球最好用護照 日本蟬連榜首 美國第十名
中國持有美債 跌破1兆美元 餘額近12年來最少

中國持有美債 跌破1兆美元 餘額近12年來最少
睽違4年 南韓外長訪日本 展現2國和解氣氛

睽違4年 南韓外長訪日本 展現2國和解氣氛

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
南韓仁荷大學驚傳一名女大生疑似遭熟識的男同學性侵身亡，警方已在現場拉起封鎖線調查。（擷取自 Yonhapnews YouTube）

韓大學爆女大生酒後全裸流血倒路邊 疑遭男同學性侵亡

2022-07-15 09:37

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查