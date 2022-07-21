日本新增逾15萬例再創新高 東京、大阪各逾2萬例

日本疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高。（美聯社）

日本 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高；東京跟大阪分別新增逾2萬例，疫情最嚴峻的沖繩縣也以首逾5000例創當地新高。

中央社報導，日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境單日共新增15萬2535例確診病例，大幅改寫7月16日才剛創下的單日新增逾11萬例紀錄，再創歷史新高。

另外，日本47個都道府縣中，今天就有高達30府縣單日新增創當地新高紀錄。日本疫情快速升溫的主因，有專家認為跟Omicron 亞型變異株BA.5擴散有關。

東京都今天新增2萬401例確診病例，較上周三增加3523例，繼今年2月5日以來單日新增再逾2萬例。

大阪府今天新增2萬1976例確診病例，不僅再創當地新高紀錄，也是首度單日新增逾2萬例，至今累計病例數114萬8845例，包括5243例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5160例確診病例，較上周三的3518例增加1642例，再創當地歷史新高，也是疫情爆發以來單日新增首度逾5000例。

沖繩縣至今累計病例數已超過30萬例，來到30萬5148例，相當於沖繩縣每5人就有1人曾染疫。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增516.89人染疫，沖繩縣以1525.74人連續117天高居日本各地之冠；熊本縣以884.77人次之、島根縣以821.77人排第3。