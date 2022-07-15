BA.5肆虐 日再爆疫情 東京最高警戒

東京銀座購物區，路人全戴上口罩。(美聯社)

日本 政府14日警告，新一波新冠疫情 似乎正迅速蔓延。東京時隔近三個月，首次把警戒級別升至最高級。紐西蘭政府14日也宣布免費提供口罩及快篩套件，因應近來新增病例大幅增加。

日本近期新增確診病例激增，14日單日確診達九7788例，寫下今年初以來最高紀錄，光東京就新增1萬6600多例。

日本首相岸田文雄14日舉行記者會表示，需要將疫情警戒級別調至最高等級。他說：「病毒正在全國和全年齡層當中傳播」。他敦促民眾接種加強劑，尤其是廿多歲和卅多歲接種率落後族群。

岸田表示，其他加強措施包括向更多人提供第四劑疫苗 ，並在火車站和機場設立免費篩檢站。但他也說，由於重症和病歿人數仍很低，現階段不考慮限制民眾行動。

東京14日召開疫情會議，將疫情警戒級別提升到最高等級，是4月21日以來東京首次進入最高警戒級別。

防疫專家先前表示，日本疫情擴大主因有兩個，一個是Omicron亞型變異株BA.5擴散，另一個是疫苗保護力開始下降。BA.5目前占新增確診病例的一半以上。

路透報導，紐西蘭在過去幾周新增確診病例大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重，當地醫院已面臨看診等待時間增加和手術被迫取消等難題。