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日本疫情飆升 隔5個月單日新增再逾9萬例

編譯中心／綜合13日電

日本COVID-19疫情快速升溫，東京新增確診病例已連續兩天逾萬例，沖繩縣則是連兩天創單日新高紀錄，全境單日新增確診病例時隔約5個月再逾9萬例。

中央社報導，日本富士新聞網自行統計，截至13日下午5時止，日本全境單日至少新增9萬4466例確診病例，這是繼2月17日以來、時隔約5個月再逾9萬例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都13日新增1萬6878例確診病例，較上週三增加8537例，連續兩天單日新增逾萬例。

大阪府13日新增1萬452例確診病例，是繼2月26日以來單日新增再逾萬例，至今累計病例數107萬4139例，包括5226例死亡病例。

兵庫縣13日新增4158例確診病例，是繼今年2月26日以來單日新增再逾4000例，至今累計病例數46萬8667例，包括2256例死亡病例。

13日新增確診病例再創當地單日新高紀錄的地方至少有12處，包括宮崎縣的1199例、鹿兒島縣的1579例、三重縣的1068例、大分縣的1124例、沖繩縣的3518例、石川縣的709例、高知縣的370例、和歌山縣的630例、青森縣的700例、巖手縣的597例、熊本縣的2561例、長崎縣的861例。

琉球新報報導，沖繩縣13日新增3518例確診病例，連兩天創歷史新高紀錄，較上週三的2241例增加1277例，至今累計病例數28萬847例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增289人染疫，沖繩縣以1104.42人連續110天高居日本各地之冠；島根縣以774.51人次之、熊本縣以632.59人排第3。

談到日本COVID-19疫情為何再度擴大，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂11日說，專家認為主因有兩個，一個是Omicron亞型變異株BA.5的擴散，另一個是疫苗保護力開始下降。

日本 疫情 疫苗

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