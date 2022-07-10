新冠BA.5病毒猖獗 日本進入第七波疫情 南韓疫情再升溫

日本9日單日新增確診病例達55,018例，較一周前暴增逾一倍。路透

Omicron新冠亞型變異株BA.5在日韓境內迅速擴散，日本 單日確診數連續19天攀升，9日突破50,000人，南韓 單日染疫數也攀抵20,000例。首爾當局準備討論是否重啟防疫限制措施，預計13日公布。

日本單日新增染疫數已在6日突破40,000人，東京都知事小池百合子與專家都認為疫情 已進入「第七波」。

日本新冠疫情此後持續升溫，9日單日新增確診病例達55,018例，不僅較一周前增加逾一倍，也是4月14日來首度突破50,000例。其中首都東京新增9,716例，遠高於一周前的6,100例，為連續第22天增加。

東京都政府表示，首都區七日平均新增染疫數為6,746.4人，較一周前增加129%，以東京衛生當局的標準計算，9日重症病例增加三例，共計10例。

不過，日本內閣官房副長官木原誠二說，東京當局目前尚未考慮重啟防疫措施，原因是地方政府並未要求頒布因應疫情的準緊急狀態。

與此同時，南韓9日新增確診病例連續第二天超過20,000人，引發疫情在全國各地復熾的疑慮。

南韓6月單日新增確診數，已較3月中的每日62萬多人峰值大幅滑落，多數時間均位超過1萬人，但6月底時再度攀升，6月29日新增染疫數超過10,000例，7月9日突破20,000例。

彭博資訊報導，南韓政府將討論相關防疫隔離措施，包括是否修改社交距離規定，預定13日公布。