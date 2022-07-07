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全球猴痘逾6000例 星首現本土病例

編譯中心／綜合7日電
新加坡出現首個本土猴痘病例。（中央社）
新加坡出現首個本土猴痘病例。（中央社）

新加坡出現首個本土猴痘病例，星國衛生部表示，病患是45歲居住於新加坡的馬來西亞籍男子，6日確診，目前在醫院治療且情況穩定；這名患者與日前發現的境外移入案例沒有關聯。

猴痘疫情蔓延全球之際，新加坡衛生部6日晚間發布新聞稿表示，已確認一起感染猴痘的本土案例，患者是居住於新加坡的馬來西亞籍男子。這名45歲的患者目前收治於國家傳染病中心，情況穩定。

截至6日，衛生部已發現這起本土案例的3名密切接觸者，所有密切接觸者從最後一次與確診者的接觸日算起，必須隔離21天。衛生部持續進行接觸者追蹤。

衛生部表示，這名確診男子腹部下方皮膚於6月30日出現病變，接著在7月2日出現疲倦和淋巴結腫大的情況，2天後因發燒、喉嚨痛的症狀而就醫，並進行相關檢測。

衛生部指出，猴痘傳染需要密切的身體接觸或長時間接觸，因此目前這種傳染病對大眾的風險仍低。

另據世界衛生組織（WHO）資料，目前已接獲來自58個國家總計超過6000個猴痘（monkeypox）病例報告。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛將於7月18日開始的那一周或提前一周，重新召開委員會會議，就是否宣布此次疫情為全球衛生緊急事件提供建議。這是世衛發出的最高級警報。

猴痘 新加坡 世衛

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