疫後最盛大朝覲 85萬外國人獲准參加 估百萬人擠爆麥加

7月1日開始已有大批朝聖者抵達麥加，參與朝覲活動。（Getty Images）

因為新冠病毒疫情 的關係，沙烏地阿拉伯 的麥加朝覲活動已兩年沒有舉辦，今年終於解禁，有包括85萬外國人在內的100萬人獲准參加。這將是疫情爆發後最大的朝覲活動，1日已有來自全球各地、身穿白袍信徒擠滿了街頭。

中央社引述法新社報導，朝覲活動預計6日開始，歡迎信徒及2019年來首批國際旅客的標語，已出現在麥加各個廣場、小巷，武裝的維安部隊也在這個先知穆罕默德出生的古城巡邏。

有關當局表示，至少65萬海外朝覲的遊客已經進到沙烏地阿拉伯。一名蘇丹信徒說：「這是種純粹的喜樂，我真不敢相信自己來到這裡，我正享受著這每一刻。」所有身體健康許可的穆斯林，一生當中都至少必須朝覲一次，這是伊斯蘭世界的一大盛事。

2019年疫情爆發前，有約250萬人參加包括繞行麥加大清真寺「天房」、在阿拉法特山（集會、在米納「擲石驅魔」等儀式。為了不讓朝覲成為全球疫情的超級溫床，2020年外國人不得參加，沙國當地參加朝覲的人數也限制在1萬人；限制於2021年放寬，有6萬完整接種疫苗 的沙國公民或居民能參加朝覲。

這次有100萬65歲以下的信徒，將在嚴格的衛生條件限制下參加朝覲，伊斯蘭世界最神聖的大清真寺每天會擦拭、消毒10次。

朝覲活動曾發生數次災難性事件，根據官方數據，2015年的踩踏事件造成2300人死亡，1979年數以百計槍手行凶的攻擊事件導致153人喪命。