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BA.5使日本確診回升 澳洲染疫增 仍放寬境管

編譯中心／綜合3日電
日本全境3日至少新增2萬2037起新冠確診病例，疫情呈現持續升溫趨勢。（路透）
日本全境3日至少新增2萬2037起新冠確診病例，疫情呈現持續升溫趨勢。（路透）

新冠病毒變種Omicron的亞型變異株BA.4、BA.5擴大感染範圍，其中BA.5逐漸成為日本的主流病毒株；目前該國已有32個地區出現疫情反彈。同時，當地醫療系統忙於處理炎夏造成的中暑患者。

日本全境今天至少新增2萬2037起確診病例，其中在東京新增3788例，已連續5天單日新增逾3000例。日媒報導，該國疫情在5月中開始趨緩，但在近半個月內逐漸回升，截至6月30日，有8個縣每日平均新增病例是前一周的1.5倍，東京與大阪也達前一周的1.4倍。目前日本47個都道府縣中，已有近7成的32個地區確診數回升。

根據東京健康安全研究中心做的PCR檢測，截至6月20日的一周內，BA.5病例約占整體25.1%，較前一周幾乎倍增。日本傳染病學者預期，BA.5到7月下旬時將占全國病例逾五成。

歐盟疾控中心（ECDC）指出，BA.5較BA.2更容易增加12~13%的染疫人數。跟日本狀况相似的葡萄牙，BA.5在今年5月逐漸成為主流病毒株，單日新增確診病例從約1萬例增至約2.7萬例。

澳洲，BA.4和BA.5也正擴大傳播，2日新增確診約3萬例。澳洲衛生部長巴特勒預期，未來數月病例數字會上升，對醫療系統構成壓力。不過澳洲今天仍宣布，6日起不需要向官方申報疫苗接種狀態即可往返澳洲，但在飛機上仍須佩戴口罩，意即所有持合法簽證者都能前往澳洲。

澳洲 日本 疫情

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