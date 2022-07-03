英國1周增230萬新冠確診 BA.4/5引爆疫情反彈

英國上月底舉行的格拉斯頓柏立音樂節，觀眾均沒有保持社交距離。（美聯社）

英國 月前就全面解除對新冠疫情 的限制措施，然而根據統計，境內截至6月24日的一周內，較前一周激增230萬人確診，約32%，英格蘭約每30人就有1人染疫，反映Omicron亞變種BA.4、BA.5引爆新一波疫情。

英國國家統計局（ONS）公布數據顯示，上周新增約230萬確診病案，較前一周大增32%，是疫情爆發以來夏季月分中最高。其中英格蘭和蘇格蘭分別新增183萬和28萬例，英格蘭平均每30人便有1人染疫，陽性比率為3.35%。

衛生安全署（HSA）數據也顯示，英格蘭每10萬人中有11.11人因確診住院，比上一次調查的7.98人有所上升，死亡人數則維持每日約50人病逝。

英媒指出，當地今夏的疫情較過去兩年嚴峻，政府需要反思現行「與病毒共存」的防疫 方針，該著手收緊防疫措施。英國天空電視台報導，現行「躺平」防疫方針越來越難實行，因為民眾持續染疫、學生確診而缺課，加上各行業勞動力在疫情下受打擊，無法有效提供產品和服務，嚴重擾亂民眾日常生活。

英媒報導說，當地確診病例大增，原因之一可能和上月底舉行的格拉斯頓柏立音樂節（Glastonbury Festival）有關。由於英國早在2月全面解除防疫措施，音樂節上很多觀眾沒有保持社交距離，感染率大增。一名患者表示，他在過去兩年半以來一直沒有染疫，但音樂節擠滿20萬人，對於確診並不感到意外。流行病學家斯佩克特指出，英國已爆發第五波疫情，格拉斯頓柏立音樂節這類夏日大型活動會令病毒迅速蔓延，使感染率驟增。