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WHO示警：歐洲感染猴痘2周增2倍 病例占全球90%

編譯中心／綜合2日電
歐洲感染猴痘病例數過去兩周大增兩倍。目前為止，全球已有51國傳出猴痘病例，總計逾5000例。（美聯社）
歐洲感染猴痘病例數過去兩周大增兩倍。目前為止，全球已有51國傳出猴痘病例，總計逾5000例。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）警告，歐洲感染猴痘病例數過去兩周大增兩倍，各國應迅速協調行動，力阻猴痘疫情擴散。目前為止，已有51國傳出猴痘病例，總計逾5000例。

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Henri Kluge）表示：「今天我要加緊呼籲各國政府和公民社會，在未來數周和數月加強努力，防止猴痘擴散到越來越多的地區。我們若要使目前的猴痘疫情好轉，就必須採取協調一致的迫切行動。」

目前已有50多個本非猴痘特定盛行地區的國家通報出現疫情，總計確診病例超過5320起。其中，歐洲31國皆有猴痘病例，占全球九成。

克魯格認為，猴痘正快速蔓延之前未受影響的地區，使歐洲成為疫情中心。就呈報世衛的數據看來，歐洲九成九病例為男性，且多數為發生同性性經驗的男性；但也有少數病例感染來源為家庭，包括孩童也感染。克魯格強調，為免部分國家污名化問題導致同性戀者就醫遲疑，世衛正和「同志驕傲」運動的夥伴進行合作。

此外，英國研究人員在「刺針傳染病」期刊發表研究報告，指出最近一波猴痘疫情，發生症狀與之前的非洲猴痘患者有明顯不同。根據研究，最近感染的患者中只有57%出現發燒症狀，皮疹只出現於生殖器及肛門附近，沒有在手腳、臉及頸部出現。帶領研究的專家表示，由於猴痘可「模仿」其他常見的性病如疱疹和梅毒等的傳染方法，呼籲當局更新症狀指引，以免造成漏診。

目前尚無專門針對猴痘的治療方法獲得批准，主要以天花疫苗預防，但製造該疫苗的「Bavarian Nordic」生物技術公司供貨能量有限。歐洲藥品管理局上周表示，正評估是否正式核准天花疫苗用於猴痘。

另外，世衛發現非洲像去年新冠疫情時一樣，面臨疫苗獲取困難的狀況，因此正與製造商及擁有庫存的國家進行共享談判，「希望看到全球對猴痘的關注成為一種催化劑，在非洲一勞永逸地戰勝這種疾病。」

猴痘 疫情 世衛

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