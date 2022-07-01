研究：英國猴痘患者症狀有別以往 有漏診之虞

根據英國倫敦研究人員說法，英國猴痘患者的症狀明顯與先前猴痘疫情所見不同，這引發了病例遭到遺漏的擔憂。路透

根據英國 倫敦研究人員說法，英國猴痘 患者的症狀明顯與先前猴痘疫情 所見不同，這引發了病例遭到遺漏的擔憂。

路透社報導，今年5月針對倫敦性健康診所54名患者進行的研究發現，與典型猴痘症狀相比，倫敦這波猴痘患者較少有發燒和疲倦症狀，然而他們的生殖器和肛門區域卻出現更多皮膚病灶。

猴痘是一種通常相對溫和的病毒性疾病，在西非和中非幾個國家流行，不過從今年5月初以來在這些地區以外的地方已造成5000多起病例、1人病故，主要是在歐洲地區。

這項來自倫敦、發表在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究，和美國疾病管制既預防中心（CDC）等公衛機構的研究結果一致，認為這波主要由男男性行為傳播的疫情呈現不尋常的樣貌 。

根據法新社報導，除兩個人外，其餘所有患者都不知道自己曾與患有猴痘的人接觸過。

來自包括切爾西與西敏醫院國民健保署基金會信託（Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust）等機構的研究作者群說，應該檢討病例定義，以免漏診，特別是因為猴痘可以「擬態」其他常見的性傳染病（STI），如疱疹和梅毒。

這項研究還發現，1/4的猴痘患者人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）呈陽性，1/4患有另一種性傳染病。

該信託的柏恩（Ruth Byrne）醫師說：「對這種感染的誤診可能會阻礙適當介入及預防進一步傳染的機會。」

世界衛生組織（WHO）正在調查精液驗出猴痘陽性反應的病例，但仍認為這種病毒不會透過性行為傳染，而是主要透過密切接觸傳染。