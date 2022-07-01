我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

研究：英國猴痘患者症狀有別以往 有漏診之虞

中央社／倫敦、巴黎1日電
根據英國倫敦研究人員說法，英國猴痘患者的症狀明顯與先前猴痘疫情所見不同，這引發了病例遭到遺漏的擔憂。路透
根據英國倫敦研究人員說法，英國猴痘患者的症狀明顯與先前猴痘疫情所見不同，這引發了病例遭到遺漏的擔憂。路透

根據英國倫敦研究人員說法，英國猴痘患者的症狀明顯與先前猴痘疫情所見不同，這引發了病例遭到遺漏的擔憂。

路透社報導，今年5月針對倫敦性健康診所54名患者進行的研究發現，與典型猴痘症狀相比，倫敦這波猴痘患者較少有發燒和疲倦症狀，然而他們的生殖器和肛門區域卻出現更多皮膚病灶。

猴痘是一種通常相對溫和的病毒性疾病，在西非和中非幾個國家流行，不過從今年5月初以來在這些地區以外的地方已造成5000多起病例、1人病故，主要是在歐洲地區。

這項來自倫敦、發表在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究，和美國疾病管制既預防中心（CDC）等公衛機構的研究結果一致，認為這波主要由男男性行為傳播的疫情呈現不尋常的樣貌 。

根據法新社報導，除兩個人外，其餘所有患者都不知道自己曾與患有猴痘的人接觸過。

來自包括切爾西與西敏醫院國民健保署基金會信託（Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust）等機構的研究作者群說，應該檢討病例定義，以免漏診，特別是因為猴痘可以「擬態」其他常見的性傳染病（STI），如疱疹和梅毒。

這項研究還發現，1/4的猴痘患者人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）呈陽性，1/4患有另一種性傳染病。

該信託的柏恩（Ruth Byrne）醫師說：「對這種感染的誤診可能會阻礙適當介入及預防進一步傳染的機會。」

世界衛生組織（WHO）正在調查精液驗出猴痘陽性反應的病例，但仍認為這種病毒不會透過性行為傳染，而是主要透過密切接觸傳染。

猴痘 疫情 英國

上一則

烏克蘭要求土耳其扣押「掛俄國旗貨船」 控載有烏糧食

延伸閱讀

英外相：英對港義務未在97終止 將持續捍衛自由

英外相：英對港義務未在97終止 將持續捍衛自由
世衛：歐洲猴痘病例兩周內增為3倍 占全球9成

世衛：歐洲猴痘病例兩周內增為3倍 占全球9成
不滿強生言論污辱普亭 俄召回英大使表達抗議

不滿強生言論污辱普亭 俄召回英大使表達抗議
英相批中不尊重一國兩制 侵蝕香港自由

英相批中不尊重一國兩制 侵蝕香港自由

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久
撞上突開轎車門 騎滑板車華婦遭貨車輾斃

撞上突開轎車門 騎滑板車華婦遭貨車輾斃