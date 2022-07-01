都是南韓的錯 北韓將爆發疫情歸咎「邊界外國物資」

北韓將其近期爆發的新冠疫情的爆發歸咎於脫北者團體與南韓在邊界發射的「物資氣球」，顯然是試圖將責任轉移到其鄰國身上。(美聯社)

北韓 將其近期爆發的新冠疫情 的爆發歸咎於脫北者團體與南韓 在邊界發射的「物資氣球」，顯然是試圖將責任轉移到其鄰國身上。

衛報報導，北韓過去2年堅稱沒有出現任何新冠確診者，但在5月12日承認首次感染，引發人們對該國發生公共衛生災難的擔憂。該國報告稱1日有4570人新出現發燒症狀、使出現症狀的總人數達到474萬，由於缺乏篩檢試劑盒的關係，北韓目前只報告73人因新冠死亡。

朝鮮中央通訊社1日表示，4月初在東部金剛縣接觸過「不明物資」的一名18歲士兵和一名5歲兒童出現症狀，後來經篩檢確定為新冠陽性，還表示「在他們的接觸者中發燒病例急劇增加，並且該地區首次出現一群發燒的人」。

然而，據信今年4月下旬，朝鮮脫北者團體首次將氣球從金浦西部地區送出。朝鮮中央通訊社警告公民「警惕地應對邊界沿線地區由風、氣候和氣球帶來的外界事物」，雖然沒有點名南韓，但脫北者活動人士長期在邊境使用氣球發送反政權傳單和人道主義援助。

作為回應，南韓統一部1日表示「新冠病毒不可能通過氣球進入北方」。專家們也對平壤當局的說法持懷疑態度，首爾朝鮮研究大學教授指出「鑑於病毒通過物體傳播的可能性非常低，從科學上講很難相信朝鮮的說法」。

北韓當局的報告表明該國避免一場災難性的爆發，盡管無法獨立核實有關病例和死亡人數的官方統計數據。平壤自疫情爆發來拒絕外部提供的人道主義援助，包括新冠疫苗和醫療用品，並指責美國想利用這一姿態減損其對朝鮮的「敵對政策」。