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英猴痘確診激增 全球首破千例

編譯中心／綜合29日電
新加坡疫情再起，單日新增新冠確診人數破萬，創下3個多月以來新高。（路透）
新加坡疫情再起，單日新增新冠確診人數破萬，創下3個多月以來新高。（路透）

英國衛生安全局（UKHSA）28日於官網公布，上周新增166例猴痘（monkeypox）病例，英國境內累計確診來到1076例，成為猴痘疫情中首個突破1000例的國家。

英國衛生安全局28日更新的報告中指出，英國自今年5月6日以來證實出現第一例猴痘確診病例，至今已近2個月，截至6月26日，確診病例已增加至1076例，其中27例在蘇格蘭、5例在北愛爾蘭、9例在威爾斯、1035例則在英格蘭。其中英格蘭地區的病例其中在英國首都倫敦。

英國衛生安全局事件應變主任瑪奇（Sophia Makki）博士表示，英國猴痘病例持續增加中，「我們預期在接下來幾天到幾個禮拜，確診病例會繼續攀升。」

瑪奇提醒今年夏天若參加大型聚會，或與新的性伴侶發生關係，請務必對任何可能與猴痘相關的徵兆提高警覺，以便能儘早篩檢。她指出目前大多數病例的都是同志男性、雙性戀或與男性發生性關係的人；然而，「任何與有相關病症者有親密接觸的人，都會大幅提高染疫風險」。

據悉，今年5月上旬以來全球已有48國通報病例，累計確診超過4300例，英國突破1000例居首位，德國838例第二，西班牙736例第三，三國加起來就有近2500例。

此外，新加坡28日新增新冠確診人數飆到1萬1504人，創下3個多月以來新高。27日確診病例還只有5309例，等於一天內激增一倍多。

新加坡衛生部長王乙康表示，這波新疫感染再升高，比預期來得早，有可能是6月學校放假後，人員移動較頻繁的關係。不過他不認為這波疫情會比2月開始蔓延的那一次嚴重。

英國 猴痘 新加坡

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