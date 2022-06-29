猴痘持續傳播 世衛：恐開始威脅孕婦、兒童等高危人群

世界衛生組織表示，猴痘在世界範圍內的持續傳播可能會導致病毒開始進入高危人群，包括孕婦、免疫功能低下的人和兒童等。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）表示，猴痘 （Monkeypox）在世界範圍內的持續傳播可能會導致病毒開始進入高危人群，包括孕婦、免疫功能低下的人和兒童等。

路透報導，世衛 組織29日表示「正在調查有關受感染兒童的報告」，其中包括英國的2例以及西班牙和法國的後續報告，目前兒童感染猴痘的病例中沒有出現重症情況。猴痘現已在非洲以外的50多個國家中發現，世衛組織也呼籲各國加強檢測。

世衛組織總秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）29日在日內瓦的線上簡報中提到「我擔心（猴痘）持續傳播，因為這表明病毒正在立足，並可能進入高風險人群，包括兒童、免疫功能低下者和孕婦」。

根據世衛組織統計，自5月爆發猴痘以來已有3400多例死亡，其中大部分發生在歐洲的男男性接觸者中，今年在病毒傳播更為頻繁的國家也有超過1500例病例和66人死亡。

上周世衛組織裁定猴痘疫情尚未構成突發公共衛生事件，這是其最高警戒級別。然而譚德塞表示「世衛組織正在密切追蹤疫情，並將盡快重新召集委員會，以評估情況是否仍然如此」。