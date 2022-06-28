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泰國7月進入「後疫情時代」 東南亞豪華飯店砍半價搶客

編譯中心／綜合27日電
泰國繼取消口罩強制令後，將在7月1日宣布正式進入後疫情時代。（歐新社）
泰國繼取消口罩強制令後，將在7月1日宣布正式進入後疫情時代。（歐新社）

泰國政府將在7月1日宣布泰國脫離新冠疫情大流行時代，正式進入後疫情時代。泰國政府評估即使未來仍會有確診病例和群聚感染，但都在可控制範圍內，不會影響醫療體系運作。

泰國政府在今年初設下目標，要在7月宣布新冠從「大流行病」（Pandemic）轉為「地方性流行病」（Endemic）。

隨著疫情趨緩，泰國公衛官員今天表示，將按照預設目標，在7月1日宣布泰國脫離大流行病時代進入「後疫情時代」（Post-Pandemic）。至於使用的詞彙並非公衛部原先預設要宣布的「地方性流行病」，官員表示，新冠是否真的轉為地方性流行病，留待世衛（WHO）決定 。

泰國民航局今天通知各大航空公司，從7月1日起，國際旅客入境泰國不再需要申請Thailand pass和購買新冠保險，完整接種疫苗的旅客登機時要出示疫苗證明；未完整接種疫苗的旅客則要有登機前72小時的核酸檢測（PCR）陰性證明或醫生背書的快篩陰性證明。

除了泰國，新加坡與越南及泰國等東南亞國家的豪華飯店也紛紛祭出房價砍半優惠，吸引西方觀光客，讓不少美國遊客大喊CP值超高。

紐約時報報導，美國遊客嘉文納表示，「一開始我們是想從Airbnb訂房，結果看到新加坡濱海灣金沙酒店推出買二送一優惠，飯店還幫我們升級到35樓套房。」當時入住房價為300美元，比2019年疫情之前的600美元以上幾乎砍半。

受到美國通貨膨脹影響，雖然在當地旅遊成本也跟著升高，但美元在東南亞仍是強勢貨幣，1美元可兌35泰銖，比2020年1月多17%。

泰國 疫情 疫苗

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