泰國取消口罩強制令 生活逐步恢復疫情前

泰國23日起解除口罩強制令，民眾出門不再強制戴口罩，不過政府仍建議在人潮壅擠或是通風不良的地方戴口罩。歐新社

泰國 23日起解除口罩 強制令，民眾出門不再強制戴口罩，不過政府仍建議在人潮壅擠或是通風不良的地方戴口罩。同時各娛樂場所可恢復正常營業，民眾生活逐步回到疫情 前的狀況。

泰國從去年4月開始實施嚴格的口罩強制令，民眾只要離開家門就必須戴上口罩。隨著疫情逐漸趨緩，泰國疫情指揮中心評估可以取消口罩強制令，政府公報23日晚間公告，為了讓民眾恢復正常生活，在戶外以及公共場合不再強制民眾戴口罩，相關規定即日起生效。

不過泰國公共衛生部還是建議民眾在人潮擁擠的場合或是通風不良的地方要戴上口罩，避免疾病傳播。公衛部也建議60歲以上的長者、懷孕婦女以及有慢性疾病的人在和他人接觸時要戴上口罩。

除了解除口罩令之外，政府公報同時公告解除更多防疫限制，讓民眾的生活幾乎回復到疫情前的狀況。23日起所有的娛樂場所包括酒吧和夜店都可以恢復正常營業，賣酒時間可回復到疫情前的凌晨2時。不過2000人以上的聚會仍然需要事先申請。

從7月1日起，完整接種疫苗的國際旅客不再需要申請Thailand pass和購買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）保險，只要準備疫苗證明供抽查；未完整接種疫苗的旅客則要有登機前72小時的核酸檢測（PCR）陰性證明或是醫生背書的快篩陰性證明。

泰國今天宣布新增2378個確診病例以及17人死亡，至今累計451萬4155個確診案例以及3萬592人死亡。