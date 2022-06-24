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加強劑沒轍 哈佛研究：BA.4、BA.5更易躲過抗體

編譯中心／綜合23日電
研究指出，BA.4和BA.5是迄今為止傳播速度最快的變種，對各國的威脅不容小覷。(路透資料照片)
研究指出，BA.4和BA.5是迄今為止傳播速度最快的變種，對各國的威脅不容小覷。(路透資料照片)

根據美國哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心研究人員的新數據，Omicron亞變體BA.4和BA.5似乎在感染過新冠病毒、已完全接種疫苗和加強劑的人中都出現躲避抗體攻擊的反應。

CNN報導，22日發表在「新英格蘭醫學雜誌」上的新研究指出，與原始新冠病毒相比，先前感染或疫苗接種引起的中和抗體水平比原始冠狀病毒低幾倍。

研究作者、哈佛疫苗研究員布魯克（Dan Barouch）表示「我們觀察到與BA.1和BA.2相比，疫苗接種和感染BA.4和BA.5誘導的中和抗體降低了3倍，這已經大大低於原始的新冠病毒株」。他還補充說，「我們的數據表明，這些新的Omicron亞變體可能會導致具有高水平疫苗免疫力以及天然BA.1和BA.2免疫力的人群感染激增，然而疫苗免疫可能仍會為BA.4和BA.5的重症率提供實質性保護」。

此研究結果與哥倫比亞大學近期的成果相符合，後者最近發現與其他Omicron亞變體相比，BA.4和BA.5病毒更有可能從完全接種和加強劑的成人血液中逃脫抗體，從而增加突破感染的風險。

BA.4和BA.5是迄今為止傳播速度最快的變種，預計它們將在未來幾周內主導包括美國、英國和歐洲其他地區的主要病毒傳播。

另據香港01報導，英國在倫敦多個污水樣本中，發現小兒麻痺病毒，引起高度關注。這是英國自1984年以來，接近40年首次發現小兒麻痺病毒可能傳播的跡象。這次發現的發現小兒麻痺病毒，是疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（VDPV2），事件已向世界衛生組織（WHO）通報。

所謂第2型小兒麻痺病毒，是指舊式的小兒麻痺疫苗使用的病毒，其中的口服型疫苗由於使用的是活病毒，有機會排出體外造成污染；部分病毒會因基因變異增強毒性，成為疫苗衍生病毒株。若感染未曾接種疫苗的人，可能會引發真正的小兒麻痺症。

經基因檢查，相信病毒來自北部和東部社區，由於英國已棄用口服型疫苗多年，因此懷疑病毒來自其他國家的人，且可能已在社區隱藏傳播。

疫苗 英國 Omicron

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