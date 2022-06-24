全球接種新冠疫苗 頭一年拯救2000萬人生命

刊登於權威醫學期刊「刺胳針」的一項研究發現，藥廠迅速研發的抗新冠病毒疫苗，在開始接種的第一年預估拯救2000萬條生命。美聯社

刊登於權威醫學期刊「刺胳針 」（Lancet）的一項研究發現，藥廠迅速研發的抗新冠病毒疫苗 ，在開始接種的第一年預估拯救2000萬條人命，其中約有半數都在較富裕的國家。

根據研究，由WHO 主導的新冠疫苗全球取得機制（COVAX），可能拯救逾700萬人免於死亡，但也突顯疫苗取得不均造成的嚴重後果。研究數據顯示，若WHO的目標順利達成，較貧窮國家原本可減少20%新冠死亡人數。

研究表示，輝瑞、莫德納及阿斯特捷利康這些藥廠研發的疫苗，大幅降低住院和死亡人數；全球共接種超過120億劑疫苗。自從去年富裕國家競購疫苗後，全球許多地區難以取得疫苗；此外，新冠變異株引發的疑慮、疫苗交貨受阻，以及民眾對接種猶豫不決等因素，使得政府和醫療機構更不易保護民眾免受病毒侵害。

倫敦帝國理工學院研究人員、這項研究的共同作者華特索（Oliver Watso）接受彭博專訪時說，全球為接種疫苗付出的努力，是「了不起的成就，且徹底改變疫情的發展」。但他認為：「我們須考慮下一次怎麼做得更好，因未來可能出現新一波流行病。」

這項研究分析各國的相關數據和超額死亡總人數，是第一份預估疫苗拯救多少人命的研究。之前有些研究主要評估疫苗對特定地區的影響。

研究顯示，中高收入國家接種疫苗避免死亡的人數最多，共拯救超過1200萬人。數據顯示，到2021年底，若能為各國40％人口施打兩劑以上的疫苗，本可再減少59萬9300例死亡案例。

根據研究，在因接種疫苗而避免死亡的人數中，超過75%是疫苗直接保護人體，避免病毒引發嚴重疾病。其他人則受惠於間接保護，包括病毒傳播減少和醫療體系負擔減輕，從而改善就醫條件。